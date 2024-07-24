В Нижнем Тагиле временно отключен светофор из-за проводящихся работ

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Данный городской объект не работал в утреннее время в девять часов в течение 30 минут. Также его ненадолго выведут из эксплуатации с 12:00 до 12:30, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.
Его подвергли непродолжительному нерабочему состоянию вследствие проводящихся работ по отключению электричества, которые были спланированы заранее.
Напомним, 18 июля 2024 года в Нижнем Тагиле на некоторое время выводили из строя светофор, который расположен в районе Вагонки. Также 16 и 17 июля временно не эксплуатировался светофор неподалеку от ТЦ Depo, так как рядом проводились работы на ЛЭП.