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В Нижнем Тагиле временно отключен светофор из-за проводящихся работ

В Нижнем Тагиле временно отключен светофор из-за проводящихся работ

24 июля 2024, 05:25
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в течение определенного времени не работает светофор на перекрестке улиц Индустриальная — Циолковского. Его отключили 24 июля 2024 года.

Данный городской объект не работал в утреннее время в девять часов в течение 30 минут. Также его ненадолго выведут из эксплуатации с 12:00 до 12:30, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.

Его подвергли непродолжительному нерабочему состоянию вследствие проводящихся работ по отключению электричества, которые были спланированы заранее.

Напомним, 18 июля 2024 года в Нижнем Тагиле на некоторое время выводили из строя светофор, который расположен в районе Вагонки. Также 16 и 17 июля временно не эксплуатировался светофор неподалеку от ТЦ Depo, так как рядом проводились работы на ЛЭП.

Светофор в Нижнем Тагиле отключился из-за аварии
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