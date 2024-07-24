Западный журналист Гершкович не может прочитать свой приговор о шпионаже

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Это связано с тем, что приговор написан на русской, изначально его на английский не переводили. Однако сейчас специалисты занимаются переводом документа для заключенного, передает URA.RU.
Ранее журналиста суд огласил приговор американскому журналисту Эвану Гершковичу. Его признали виновным в шпионаже. Ему назначили наказание 16 лет тюремного заключения в ИК строгого режима.
Напомним, Гершковича взяли под арест весной минувшего года. По версии следствия, иностранный журналист, приехав в Нижний Тагил, по заданию американских спецслужб собирал тайные сведения о работе «Уралвагонзавода».