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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Осужденный в Екатеринбурге Гершкович ожидает перевода своего приговора

Западный журналист Гершкович не может прочитать свой приговор о шпионаже

24 июля 2024, 13:43
Фото: Изображение Midjourney

Осужденный в Екатеринбурге Гершкович ожидает перевода своего приговора

У осужденного за шпионаж западного журналиста Эвана Гершковича на текущий момент нет возможности изучить собственный приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Это связано с тем, что приговор написан на русской, изначально его на английский не переводили. Однако сейчас специалисты занимаются переводом документа для заключенного, передает URA.RU.

Ранее журналиста суд огласил приговор американскому журналисту Эвану Гершковичу. Его признали виновным в шпионаже. Ему назначили наказание 16 лет тюремного заключения в ИК строгого режима.

Напомним, Гершковича взяли под арест весной минувшего года. По версии следствия, иностранный журналист, приехав в Нижний Тагил, по заданию американских спецслужб собирал тайные сведения о работе «Уралвагонзавода».

Американский шпион Гершкович собирал информацию об Уралвагонзаводе по указанию ЦРУ
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#Араз Салехов#Общество#Суд#Уголовное дело#Криминал#Шпионаж#Екатеринбург#Гершкович
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