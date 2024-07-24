tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Зарплаты в Нижнем Тагиле увеличились почти на 15 тысяч рублей в этом году

Жители Нижнего Тагила стали зарабатывать на четверть больше

24 июля 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney

Зарплаты в Нижнем Тагиле увеличились почти на 15 тысяч рублей в этом году

В этом году тагильчане стали больше получать зарплату: так, в среднем показатель увеличился на 25,2%, достигнув 72,7 тысячи рублей. Такие цифры указала мэрия в социально-экономическом отчете за первый квартал 2024 года.

Больше всего тагильчане зарабатывают в науке и технической сфере деятельности: на такой работе горожанин может рассчитывать на зарплату около 111 тысяч рублей. Кроме того, в списке лидеров оказалась профессия на обрабатывающем производстве — 86,6 тысячи рублей, а также работники в сфере транспортировки и хранения — 74,3 тысячи рублей.

Помимо этого, почти 90 тысяч рублей получает персонал в сфере информации и связи. При этом в городе стало меньше безработицы: в период с январь по март в центр занятости для поиска работы пришли 413 человек. Согласно статистическим данным, на 1 апреля 2024 года безработными в городе являются 0,19% жителей.

Ранее стало известно, что в Свердловской области на 19% увеличилось число предложений о работе в сфере IT в 2024 году.

Читайте также:
Средняя зарплата в Нижнем Тагиле увеличилась до 62,5 тысяч рублейКартофель и капуста снова резко подорожали в Свердловской областиЗарплаты на заводах Нижнего Тагила превысили 71 тысячу рублей
Менее 400 человек: безработица сходит на нет в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Араз Салехов#Общество#Нижний Тагил#Работа#Деньги#Статистика#Зарплата
Подпишитесь
«Комбинат родной нас мучает»: тагильчане пожаловались на черный дым с ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 11:35
Свердловчанка уехала в лагерь в Северную Корею
Вчера, 11:28
Мост на Исинском тракте под Нижним Тагилом отремонтирован за 57,5 млн рублей
Вчера, 12:30
204 члена ОПГ были задержаны в Свердловской области с начала года
Сегодня, 04:43
Екатеринбуржцев призвали сдать оружие для бойцов спецоперации
Сегодня, 06:17
Медицинский вертолет совершил приземление на екатеринбургском стадионе
Сегодня, 06:30