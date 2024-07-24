Жители Нижнего Тагила стали зарабатывать на четверть больше

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Больше всего тагильчане зарабатывают в науке и технической сфере деятельности: на такой работе горожанин может рассчитывать на зарплату около 111 тысяч рублей. Кроме того, в списке лидеров оказалась профессия на обрабатывающем производстве — 86,6 тысячи рублей, а также работники в сфере транспортировки и хранения — 74,3 тысячи рублей.
Помимо этого, почти 90 тысяч рублей получает персонал в сфере информации и связи. При этом в городе стало меньше безработицы: в период с январь по март в центр занятости для поиска работы пришли 413 человек. Согласно статистическим данным, на 1 апреля 2024 года безработными в городе являются 0,19% жителей.
Ранее стало известно, что в Свердловской области на 19% увеличилось число предложений о работе в сфере IT в 2024 году.