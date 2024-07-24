Жители Нижнего Тагила стали зарабатывать на четверть больше

Больше всего тагильчане зарабатывают в науке и технической сфере деятельности: на такой работе горожанин может рассчитывать на зарплату около 111 тысяч рублей. Кроме того, в списке лидеров оказалась профессия на обрабатывающем производстве — 86,6 тысячи рублей, а также работники в сфере транспортировки и хранения — 74,3 тысячи рублей.