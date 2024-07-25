5 бронзовых скульптур солдат ВОВ появятся на мемориалах в селах под Нижним Тагилом

Для начала строители демонтируют старые мемориалы, проведут земляные работы и обустроят фундаменты. Затем подрядчики уложат гранитную плитку и брусчатку, сделают постаменты. Сама установка памятников на всех пяти объектах согласно графику должна осуществиться с 10 по 11 ноября 2024 года.