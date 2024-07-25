tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

5 бронзовых скульптур солдат ВОВ появятся на мемориалах в селах под Нижним Тагилом

5 бронзовых скульптур солдат ВОВ появятся на мемориалах в селах под Нижним Тагилом

25 июля 2024, 09:49
Фото: Проектная документация
Сразу в пяти сельских территориях под Нижним Тагилом будут обновлены мемориалы. Там обустроят постаменты, на которых будут бронзовые скульптуры солдат ВОВ с автоматом. На работы администрация выделила 14 миллионов рублей.

Речь идет о селах Сулем, Серебрянка, Елизаветинское, Верхняя Ослянка, а также в деревне Усть-Утка. Все работы подрядчик должен выполнить до 15 ноября 2024 года.

Согласно эскизу и техническими характеристиками, высота каждой скульптуры составит не менее 2,5 метра. Фигура солдата с автоматом, обмундированием и одеждой времен ВОВ будет стоять на постаменте, выяснила редакция TagilCity.ru.

Фото: Проектная документация

Для начала строители демонтируют старые мемориалы, проведут земляные работы и обустроят фундаменты. Затем подрядчики уложат гранитную плитку и брусчатку, сделают постаменты. Сама установка памятников на всех пяти объектах согласно графику должна осуществиться с 10 по 11 ноября 2024 года.

Фото: Проектная документация

Гарантия на выполненные работы составит три года. Заявки на тендер можно подавать до 31 июля.

Между тем, в Нижнем Тагиле начался ремонт пилонов на Площади Славы в Дзержинском районе.

Мемориал в честь погибших на СВО открыт в Новоуральске
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле начался ремонт памятника строителям у Дворца молодежиПамятник Владимиру Ленину будет отреставрирован в центре Вагонки в Нижнем Тагиле
#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Строительство#Памятник#Мемориал#Восстановление#Екатеринбург
Подпишитесь
Стоит ли заказывать на Wildberries? Как отразился «захват» на работе ПВЗ в Тагиле
Вчера, 13:44
Ремонт двора на Красноармейской в Тагиле завершится досрочно
Вчера, 16:16
Больному жителю Нижнего Тагила запретили хранить и носить оружие
Сегодня, 04:44
Женщина в Свердловской области нашла в лесу редкий гриб
Сегодня, 04:06
Тагильчанина осудили за сбыт государственных наград на сумму в 5 тысяч рублей
Вчера, 14:13
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажирки
Сегодня, 03:52