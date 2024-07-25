5 бронзовых скульптур солдат ВОВ появятся на мемориалах в селах под Нижним Тагилом

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Published Сегодня, 09:49
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Речь идет о селах Сулем, Серебрянка, Елизаветинское, Верхняя Ослянка, а также в деревне Усть-Утка. Все работы подрядчик должен выполнить до 15 ноября 2024 года.
Согласно эскизу и техническими характеристиками, высота каждой скульптуры составит не менее 2,5 метра. Фигура солдата с автоматом, обмундированием и одеждой времен ВОВ будет стоять на постаменте, выяснила редакция TagilCity.ru.
Для начала строители демонтируют старые мемориалы, проведут земляные работы и обустроят фундаменты. Затем подрядчики уложат гранитную плитку и брусчатку, сделают постаменты. Сама установка памятников на всех пяти объектах согласно графику должна осуществиться с 10 по 11 ноября 2024 года.
Гарантия на выполненные работы составит три года. Заявки на тендер можно подавать до 31 июля.
Между тем, в Нижнем Тагиле начался ремонт пилонов на Площади Славы в Дзержинском районе.