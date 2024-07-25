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Бастрыкин потребовал доклад об избиении ребенка в детском саду в Первоуральске

Бастрыкин взял на контроль проверку об избиении ребенка в детсаду Первоуральска

25 июля 2024, 10:09
Фото: 1MI

Бастрыкин потребовал доклад об избиении ребенка в детском саду в Первоуральске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин изучит вопрос по факту избиения несовершеннолетнего ребенка в первоуральском детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, следователи проверят точность информации о насилии над детьми в детсаду «Рябинка». Расследование данного вопроса поручили исполняющему обязанности руководителю регионального СУ СК России Константину Мирошниченко.

После он с докладом выступит для главы СК РФ.

Случай, о котором ведется речь, произошел накануне: сейчас специалисты ведомства проверяют эту информацию на возможность возбуждения уголовное дела по статье 116 УК РФ (побои).

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#Араз Салехов#Происшествия#Первоуральск#Следственный комитет#Дети#Избиение#Уголовное дело#Криминал#Воспитатель#Бастрыкин#Детский сад
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