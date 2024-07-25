Бастрыкин взял на контроль проверку об избиении ребенка в детсаду Первоуральска

Бастрыкин потребовал доклад об избиении ребенка в детском саду в Первоуральске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин изучит вопрос по факту избиения несовершеннолетнего ребенка в первоуральском детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.