Бастрыкин взял на контроль проверку об избиении ребенка в детсаду Первоуральска

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Как уточняется, следователи проверят точность информации о насилии над детьми в детсаду «Рябинка». Расследование данного вопроса поручили исполняющему обязанности руководителю регионального СУ СК России Константину Мирошниченко.
После он с докладом выступит для главы СК РФ.
Случай, о котором ведется речь, произошел накануне: сейчас специалисты ведомства проверяют эту информацию на возможность возбуждения уголовное дела по статье 116 УК РФ (побои).