Больному жителю Нижнего Тагила запретили хранить и носить оружие

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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У тагильчанина имелось охотничье ружье, а также разрешение на него. Во время медобследования психиатр выявил у него небольшие когнитивные нарушения из-за сосудистого заболевания мозга, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Поскольку данное заболевание входит в перечень расстройств, из-за которых гражданин не имеет права хранить оружие, у него отобрали разрешение.
Напомним, у жителя Кировграда нашли оружие, которое он хранил у себя незаконно на протяжении нескольких лет. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.