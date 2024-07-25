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Больному жителю Нижнего Тагила запретили хранить и носить оружие

Больному жителю Нижнего Тагила запретили хранить и носить оружие

25 июля 2024, 04:44
Фото: 1MI
Жителю Нижнего Тагила в связи с его заболеванием запрещено хранить и носить при себе оружие. Суд вынес такое решение 24 июля 2024 года.

У тагильчанина имелось охотничье ружье, а также разрешение на него. Во время медобследования психиатр выявил у него небольшие когнитивные нарушения из-за сосудистого заболевания мозга, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Поскольку данное заболевание входит в перечень расстройств, из-за которых гражданин не имеет права хранить оружие, у него отобрали разрешение.

Напомним, у жителя Кировграда нашли оружие, которое он хранил у себя незаконно на протяжении нескольких лет. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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