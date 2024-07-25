tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Чем воняет на кухне? Эти вещи могут быть источником неприятного запаха

Чем воняет на кухне? Эти вещи могут быть источником неприятного запаха

25 июля 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney
Иногда на идеально чистой кухне чем-то неприятно пахнет. Иногда источник запаха очевиден, но порой быстро найти причину не удается. Вот в каких вещах может крыться проблема.

Запах на кухне очень расстраивает хозяек-чистюль, по имиджу которых наносится удар. Но на самом деле их вины здесь нет — ведь зачастую причину нужно искать в бытовых приборах.

Вытяжка

Нередко неприятный запах распространяется по кухне из-за засорившейся вытяжки, которая забивается частицами пыли, мусора, жиром и остатками продуктов. Вот почему вытяжку необходимо регулярно чистить и менять в ней фильтры. Кроме того, проблема может крыться в неисправной вентиляции. И это намного опаснее, чем просто неприятный запах: может возникнуть задымление или пожар.

Фото: tagilcity.ru

Стиральная машина

Еще один потенциальный источник неприятного запаха. Снаружи машинка может сверкать чистотой, но внутри могут образовываться плесень, налет и размножаться бактерии. Такая проблема возникает в тех случаях, когда хозяйка редко использует длинные программы с сильным нагревом воды, а в основном стирает при низких температурах в коротких циклах. Из-за этого бактерии, которые есть на грязной одежде, не погибают, а оседают внутри. Вот почему у стиральной машины важно регулярно чистить барабан, мыть уплотнители, емкость для порошка и кондиционера. Также необходимо менять фильтры.

Слив под раковиной

Запах канализации из раковины трудно с чем-то перепутать, однако избавиться от него бывает очень непросто. А причина кроется в забившемся сифоне под раковиной, куда попадают остатки пищи и жир. Оседая на стенках, все это «богатство» начинает разлагаться и вонять. Выходов может быть несколько:

  • Поменять сифон;
  • Прочистить его с помощью специальных средств для удаления засоров и растворения жира;
Фото: tagilcity.ru
  • В качестве профилактики регулярно заливать в раковину кипяток;
  • Пользоваться сетками для раковины, чтобы минимизировать попадание остатков пищи в канализацию.

Ранее специалисты рассказали о том, как выбрать долговечную и качественную сковородку.

По материалам novate.ru

Хозяйке на заметку: приводим в порядок пропахшие дымом и костром вещи
Узнать подробнее
Читайте также:
Как вернуть подоконнику из пластика сияние: подзабытые рецепты дешевых отбеливателейТри способа отмыть грязные и пахучие пластиковые контейнеры для едыЕсть на каждой кухне: названо действенное средство борьбы с сорняками
#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Уборка#Запах#Кухня#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Стоит ли заказывать на Wildberries? Как отразился «захват» на работе ПВЗ в Тагиле
Вчера, 13:44
5 бронзовых скульптур солдат ВОВ появятся на мемориалах в селах под Нижним Тагилом
Сегодня, 09:49
На бомжа-мигранта возбудили уголовное дело из-за нападения на девочку в Екатеринбурге
Сегодня, 08:46
Таможенники задержали жителя Китая с 16 килограммами камней в аэропорту Кольцово
Сегодня, 07:39
Суд над главой свердловского хостела за кражу денег стартовал в Анапе
Сегодня, 06:45
Бастрыкин взял на контроль проверку об избиении ребенка в детсаду Первоуральска
Сегодня, 10:09