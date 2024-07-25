Чем воняет на кухне? Эти вещи могут быть источником неприятного запаха

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Запах на кухне очень расстраивает хозяек-чистюль, по имиджу которых наносится удар. Но на самом деле их вины здесь нет — ведь зачастую причину нужно искать в бытовых приборах.
Нередко неприятный запах распространяется по кухне из-за засорившейся вытяжки, которая забивается частицами пыли, мусора, жиром и остатками продуктов. Вот почему вытяжку необходимо регулярно чистить и менять в ней фильтры. Кроме того, проблема может крыться в неисправной вентиляции. И это намного опаснее, чем просто неприятный запах: может возникнуть задымление или пожар.
Еще один потенциальный источник неприятного запаха. Снаружи машинка может сверкать чистотой, но внутри могут образовываться плесень, налет и размножаться бактерии. Такая проблема возникает в тех случаях, когда хозяйка редко использует длинные программы с сильным нагревом воды, а в основном стирает при низких температурах в коротких циклах. Из-за этого бактерии, которые есть на грязной одежде, не погибают, а оседают внутри. Вот почему у стиральной машины важно регулярно чистить барабан, мыть уплотнители, емкость для порошка и кондиционера. Также необходимо менять фильтры.
Запах канализации из раковины трудно с чем-то перепутать, однако избавиться от него бывает очень непросто. А причина кроется в забившемся сифоне под раковиной, куда попадают остатки пищи и жир. Оседая на стенках, все это «богатство» начинает разлагаться и вонять. Выходов может быть несколько:
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По материалам novate.ru