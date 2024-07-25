Чем воняет на кухне? Эти вещи могут быть источником неприятного запаха

Еще один потенциальный источник неприятного запаха. Снаружи машинка может сверкать чистотой, но внутри могут образовываться плесень, налет и размножаться бактерии. Такая проблема возникает в тех случаях, когда хозяйка редко использует длинные программы с сильным нагревом воды, а в основном стирает при низких температурах в коротких циклах. Из-за этого бактерии, которые есть на грязной одежде, не погибают, а оседают внутри. Вот почему у стиральной машины важно регулярно чистить барабан, мыть уплотнители, емкость для порошка и кондиционера. Также необходимо менять фильтры.