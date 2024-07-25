tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Екатеринбурге в суд поступило дело об убийстве 6-летнего Далера

Дело опекунши об убийстве 6-летнего мальчика в Екатеринбурге дошло до суда

25 июля 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге в суд поступило дело об убийстве 6-летнего Далера

Представители свердловской прокуратуры утвердили обвинительные заключения в отношении трех екатеринбуржцев по делу об убийстве шестилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Так, обвиненными оказались опекуны Далера — Вероника и Александр Наумовы, а также исполняющий обязанности заведующего детского сада.

На первых двух возбудили уголовные дела по семи статьям: они подразумевают наказание за убийство маленького ребенка, издевательства и мошенничество. Кроме того, одна из статей наказывает за то, что преступники не давали ребенку выйти на свободу, а также вовлекали во всякого рода преступления.

Главе детсада предъявили обвинения по части 2 статьи 293 УК РФ за халатность, которая привела к смерти человека.

Напомним, о пропаже Далера в Екатеринбурге стало известно 26 июня 2023 года. В течение нескольких дней тысячи человек искали ребенка по всему городу. Однако впоследствии труп мальчика был найден в гаражах, спрятанным в спортивную сумку.

Стало известно, как опекунша убила 6-летнего ребенка в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин взял на контроль проверку об избиении ребенка в детсаду ПервоуральскаКоллега рассказала об обвиненном в приставаниях к внучке жителе Свердловской областиНа девушку в Каменске-Уральском возбудили 3 дела после ее попытки задушить сына
#Араз Салехов#Происшествия#Дети#Смерть#Суд#Уголовное дело#Криминал#Истязание#Екатеринбург#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Детский сад
Подпишитесь
Тагильские депутаты с УВЗ и ЕВРАЗ НТМК помогли бойцам СВО
Сегодня, 11:00
5 бронзовых скульптур солдат ВОВ появятся на мемориалах в селах под Нижним Тагилом
Сегодня, 09:49
На бомжа-мигранта возбудили уголовное дело из-за нападения на девочку в Екатеринбурге
Сегодня, 08:46
Таможенники задержали жителя Китая с 16 килограммами камней в аэропорту Кольцово
Сегодня, 07:39
Суд над главой свердловского хостела за кражу денег стартовал в Анапе
Сегодня, 06:45
Бастрыкин взял на контроль проверку об избиении ребенка в детсаду Первоуральска
Сегодня, 10:09