Дело опекунши об убийстве 6-летнего мальчика в Екатеринбурге дошло до суда

На первых двух возбудили уголовные дела по семи статьям: они подразумевают наказание за убийство маленького ребенка, издевательства и мошенничество. Кроме того, одна из статей наказывает за то, что преступники не давали ребенку выйти на свободу, а также вовлекали во всякого рода преступления.