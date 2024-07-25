Дело опекунши об убийстве 6-летнего мальчика в Екатеринбурге дошло до суда

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Так, обвиненными оказались опекуны Далера — Вероника и Александр Наумовы, а также исполняющий обязанности заведующего детского сада.
На первых двух возбудили уголовные дела по семи статьям: они подразумевают наказание за убийство маленького ребенка, издевательства и мошенничество. Кроме того, одна из статей наказывает за то, что преступники не давали ребенку выйти на свободу, а также вовлекали во всякого рода преступления.
Главе детсада предъявили обвинения по части 2 статьи 293 УК РФ за халатность, которая привела к смерти человека.
Напомним, о пропаже Далера в Екатеринбурге стало известно 26 июня 2023 года. В течение нескольких дней тысячи человек искали ребенка по всему городу. Однако впоследствии труп мальчика был найден в гаражах, спрятанным в спортивную сумку.