Депутат Хамзаев: алкоголя в России потребляют больше, чем думает правительство

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Бывший руководитель проекта «Трезвая Россия» Хамзаев заявил, что на самом деле Голикова смягчает краски. По его мнению, статистические данные, которыми пользуются в Правительстве России, отражают только легальную часть рынка спиртного.
«Нелегальная часть алкогольного рынка у нас… в зависимости от региона от 35 до 60% может проходить. В среднем возьмём 40%. В статистике не учитывается чуть меньше половины рынка», — сказал «Ридусу» депутат.