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Updated Сегодня, 18:58

Депутат Хамзаев: алкоголя в России потребляют больше, чем думает правительство

25 июля 2024, 18:57
Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев прокомментировал «Ридусу» сообщение вице-премьера Татьяны Голиковой о снижении потребления алкогольных напитков в России почти в два раза за последние 15 лет.

Бывший руководитель проекта «Трезвая Россия» Хамзаев заявил, что на самом деле Голикова смягчает краски. По его мнению, статистические данные, которыми пользуются в Правительстве России, отражают только легальную часть рынка спиртного.

«Нелегальная часть алкогольного рынка у нас… в зависимости от региона от 35 до 60% может проходить. В среднем возьмём 40%. В статистике не учитывается чуть меньше половины рынка», — сказал «Ридусу» депутат.

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