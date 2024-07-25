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Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

В Екатеринбурге аферисты оформили автокредит на женщину со старого мобильного

Екатеринбурженка потеряла деньги из-за взятого мошенниками автокредита

25 июля 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге аферисты оформили автокредит на женщину со старого мобильного

Аферисты с помощью старого мобильного номера обманули екатеринбурженку, оформив на нее автокредит в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

Как поделились правоохранители, горожанка получила информацию о взятии кредита только в финансовом учреждении. В банке она хотела оформить ипотеку, однако ей пришел отказ на процедуру из-за имеющейся кредитной истории.

Уточняется, что сама девушка на протяжении девяти лет уже не пользуется услугами финансовой организации, где на нее аферисты оформили кредит.

Во время следственных работ правоохранители выявили факт завладения старым номер потерпевшей. Это, в свою очередь, привело к взятию кредита. Получив желаемое, мошенники открыли счет на имя девушки, а после получили средства в уфимском банкомате.

Ранее в Екатеринбурге на женщину через 3 дня после ее смерти оформили кредит в размере 1,5 миллиона рублей.

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#Араз Салехов#Общество#Происшествия#Полиция#Криминал#Мошенничество#Автомобиль#Кредит#Екатеринбург
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