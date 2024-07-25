Екатеринбурженка потеряла деньги из-за взятого мошенниками автокредита

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Как поделились правоохранители, горожанка получила информацию о взятии кредита только в финансовом учреждении. В банке она хотела оформить ипотеку, однако ей пришел отказ на процедуру из-за имеющейся кредитной истории.
Уточняется, что сама девушка на протяжении девяти лет уже не пользуется услугами финансовой организации, где на нее аферисты оформили кредит.
Во время следственных работ правоохранители выявили факт завладения старым номер потерпевшей. Это, в свою очередь, привело к взятию кредита. Получив желаемое, мошенники открыли счет на имя девушки, а после получили средства в уфимском банкомате.
Ранее в Екатеринбурге на женщину через 3 дня после ее смерти оформили кредит в размере 1,5 миллиона рублей.