Эксперты ООО «БАС» рассказали о результатах участия в интенсиве «Архипелаг»

Активное участие в «Архипелаге 2024» приняла компания «БАС». Её эксперты были задействованы не только в деловой программе, но и разработали пятнадцать сценариев применения беспилотников для гражданских учений. Самым востребованным сценарием стал мониторинг лесных хозяйств и сельскохозяйственных угодий. Участники панельной дискуссии, в том числе ФОНД НТИ, ООО «БАС», АО «ФТК» и ООО «Аэролинк», отметили, что результаты интенсива скажутся на рейтинге дронификации регионов. Субъекты РФ, занявшие лидирующие позиции, получат бюджетные преференции для развития отрасли, пишет transsibinfo.com.