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Эксперты ООО «БАС» рассказали о результатах участия в интенсиве «Архипелаг»

Эксперты ООО «БАС» рассказали о результатах участия в интенсиве «Архипелаг»

25 июля 2024, 10:37
Фото: пресс-служба АНО «Платформа НТИ»
В проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг» на Сахалине были задействованы участники из 78 регионов России и других государств.

Активное участие в «Архипелаге 2024» приняла компания «БАС». Её эксперты были задействованы не только в деловой программе, но и разработали пятнадцать сценариев применения беспилотников для гражданских учений. Самым востребованным сценарием стал мониторинг лесных хозяйств и сельскохозяйственных угодий. Участники панельной дискуссии, в том числе ФОНД НТИ, ООО «БАС», АО «ФТК» и ООО «Аэролинк», отметили, что результаты интенсива скажутся на рейтинге дронификации регионов. Субъекты РФ, занявшие лидирующие позиции, получат бюджетные преференции для развития отрасли, пишет transsibinfo.com.

В рамках программы интенсива команды из российских регионов выполняли полеты по техническим заданиям и разрабатывали план по внедрению применения технологий БАС. Завершились учения демонстрацией практических навыков работы с беспилотниками. Отмечается, что массовые испытания позволили оценить работу БАС в реальных условиях и отработать взаимодействие участников в формате учений. Также на мероприятии был представлен первый российский маркетплейс Налетай.рф, созданный ГТЛК.

ООО «БАС» на полях «Архипелага 2024» заключило несколько соглашений о сотрудничестве в области беспилотных систем. Так, договор с ООО «Техноджет» предполагает создание беспилотного самолета и дальнейшее внедрение беспилотных технологий в области перевозки грузов. Сотрудничество с ООО «СТРАТУС» даст возможность позволяет заняться системой подготовки кадров и дистрибуцией тренажера-симулятора UAVPROF DRONE SIMULATOR.

О сотрудничестве с ООО «БАС» рассказал и Владимир Маркин, директор по развитию гражданских проектов БАС АО «Концерн „Калашников“. Он отметил, что компания является стратегическим партнером концерна, с которым в данный момент формируются долгосрочные отношения.

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