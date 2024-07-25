«Фонари без лампочек и ржавчина»: гости Невьянска пожаловались на местную Аллею славы

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Аллея славы расположена в центре Невьянска между двумя центральными улицами — Малышева и Ленина. Ежедневно там проходят сотни горожан и каждый, казалось бы, привык к тому, что он видит. С 2016 года, а именно тогда была установлена фотогалерея, никаких значительных работ в данном месте не проводилось. Конструкции, на которых размещены портреты героев, тружеников, заржавели и покосились, а фотографии выцвели. Скамейки исписаны художествами современного поколения, а бетонные конструкции искрошились. Единственное, что украшает это место сейчас, это зеленые кустарники, деревья и газон.
Внимание к проблеме, с которой уже, казалось бы, смирились местные жители, привлекла гостья Невьянска Юлия Качесова. Она разместила пост в местных пабликах и получила большую поддержку и реакцию от горожан. Одни посетовали, что неспроста из Невьянска уезжает молодежь, другие переложили ответственность на администрацию города, третьи с грустью вспоминают, что с давних пор на Аллее ничего не поменялось.
Состояние конструкций с портретами героев войны находятся настолько в ущербном и обветшалом состоянии, не привлекают внимание, не вызывают интерес, они просто незаметны. Фонари, «освещающие их имена», представляют из себя столбы, ни одной лампочки. Плитки заросли травой. Конструкции покосились и покрыты ржавчиной. Я обошла аллею, чтобы узнать, кем гордятся и кого помнят невьянцы, память о ком хранят в своих сердцах, — описывает местную Аллею славы гостья города.
Юлия напомнила, что в 2025 году в России будут отмечать 80-летие Победы и уже сейчас повсеместно поднимаются вопросы о реализации масштабных проектов, мероприятий. Она надеется, что руководство города задумается о восстановлении памяти тех, кем гордится страна и город.
Местные жители рассказывают, что Аллея славы в Невьянске находится в таком состоянии довольно давно. Более того, для нынешнего поколения посидеть с алкоголем и сигаретой напротив фотографий героев, стало нормой. Более того, в том месте всегда были переполнены урны, а порой отдыхающие вовсе не удосуживались убирать за собой мусор.
С давних пор скамейки на этой Аллее используются молодежью для вечерних посиделок. Когда я училась в школе, примерно лет 19 назад, здесь даже пройти было страшно. До сих пор это ощущение сохраняется, хотя я уверена, сейчас нарушителей выгоняют. Жители дома напротив, знаю, раньше периодически звонили в полицию, сообщали о громких посиделках, — рассказывает местная жительница Ольга.
Единственное, что обновляется на Аллее, судя по цвету и состоянию, это плакат «Никто не забыт, ничто не забыто». Однако, по мнению неравнодушных, это смотрится как насмешка.
По личным вопросам и желанию часто бываю в Невьянске. Так получилось, что раньше, проходя мимо этого места или около него, я даже не понимала, где я нахожусь. А вот буквально в последний визит, поняла. Я обошла это место, сделала фотографии, и, на самом деле, я потом действительно сидела и просто плакала от того, что происходит, в каком это все находится состоянии, — говорит в беседе с TagilCity.ru Юлия.
В беседе с корреспондентом Юлия Качесова рассказала, что является заместителем руководителя «Свердловской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров».
В связи с этим я работаю с разными людьми. Я обратилась к председателю координационного совета Горнозаводского округа с просьбой оказать какую-то поддержку по моему вопросу. Так, в августе в Невьянске состоится заседание координационного совета ветеранских организаций, входящих в Горнозаводской управленческий округ, — отметила свердловчанка.
Вопрос, который получил много поддержки и просмотров от местных, она не намерена оставлять без внимания. Помимо этого, по словам Юлии, информация была направлена в местную гордуму, в мэрию и непосредственно на главу города Александра Берчука.
Если не будет никакой реакции до конца августа, то уже от имени руководителя нашей организации я обязательно подготовлю официальное письмо за подписью руководителя на администрацию и на главу Невьянска, — отметила Юлия.
По запросу «Аллея славы» в Невьянске на официальном сайте города можно найти эскизный проект этого общественного пространства. Проектировщики учреждения «Горплан» описывают текущее состояние территории, называя его удовлетворительным. Далее приводится пример того, как это пространство можно изменить и улучшить. Возможно, после привлечения внимания к Аллее, в мэрии вернутся к обсуждению благоустройства, а также найдут способ изыскать средства на реконструкцию.
Более того, по мнению проектировщиков, основными целями проекта являются, среди прочих, формирование у детей и подростков патриотического сознания. По плану предусмотрено увеличение зеленых насаждений, установка скамеек, вазонов и монтаж освещения. Пространство будет разбито на памятную, прогулочную зоны и зону тихого отдыха.
TagilCity.ru направит запрос в мэрию Невьянского ГО по поводу информации о возможном благоустройстве Аллеи славы. Добавим, что редакция была на открытии набережной «Калейдоскоп времени» в 2023 году, реконструированной за 250 миллионов рублей.