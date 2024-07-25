«Фонари без лампочек и ржавчина»: гости Невьянска пожаловались на местную Аллею славы

Аллея славы расположена в центре Невьянска между двумя центральными улицами — Малышева и Ленина. Ежедневно там проходят сотни горожан и каждый, казалось бы, привык к тому, что он видит. С 2016 года, а именно тогда была установлена фотогалерея, никаких значительных работ в данном месте не проводилось. Конструкции, на которых размещены портреты героев, тружеников, заржавели и покосились, а фотографии выцвели. Скамейки исписаны художествами современного поколения, а бетонные конструкции искрошились. Единственное, что украшает это место сейчас, это зеленые кустарники, деревья и газон.