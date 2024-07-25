Исаевич: Льготный лизинг позволяет закупить оборудование по низким ставкам

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Наибольшие объемы финансирования получил малый и средний бизнес в Московской области (293 млн рублей), Санкт-Петербурге (179 млн рублей), Челябинской (102 млн рублей), Калужской (98 млн рублей) и Свердловской областях (80 млн рублей), передает tass.ru.
Генеральный директор КМСП Александр Исаевич отметил, что организация продолжит оказывать лизинговую поддержку предприятиям, направляющим инвестиции на расширение и модернизацию своих мощностей. Он подчеркнул важность малых и средних предприятий для экономики и отметил, что льготный лизинг позволяет им приобретать необходимое оборудование и станки по сниженным ставкам.
Исаевич также рассказал, что среди получателей льготного лизинга преобладают предприятия машиностроения и металлообработки (48%), химической (14%), пищевой (10%) и легкой промышленности (6%).
Уточняется, что программа позволяет получить от 500 тысяч до 50 миллионов рублей по ставке 6–8% на срок от 13 месяцев до семи лет. Лизинговые платежи начинаются после поставки оборудования. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составляет 0% от стоимости оборудования. Подать заявку можно дистанционно через цифровую платформу МСП.РФ.
Напомним, что лизинговая поддержка осуществляется совместно с Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного главой государства.