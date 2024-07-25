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Исаевич: Льготный лизинг позволяет закупить оборудование по низким ставкам

Исаевич: Льготный лизинг позволяет закупить оборудование по низким ставкам

25 июля 2024, 08:35
Фото: 1MI
В первом полугодии 2024 года компания «МСП Лизинг» увеличила объем льготного лизинга для малых производственных предприятий до двух миллиардов рублей, почти удвоив показатели аналогичного периода прошлого года. Компания является дочерним предприятием Корпорации МСП (КМСП).

Наибольшие объемы финансирования получил малый и средний бизнес в Московской области (293 млн рублей), Санкт-Петербурге (179 млн рублей), Челябинской (102 млн рублей), Калужской (98 млн рублей) и Свердловской областях (80 млн рублей), передает tass.ru.

Генеральный директор КМСП Александр Исаевич отметил, что организация продолжит оказывать лизинговую поддержку предприятиям, направляющим инвестиции на расширение и модернизацию своих мощностей. Он подчеркнул важность малых и средних предприятий для экономики и отметил, что льготный лизинг позволяет им приобретать необходимое оборудование и станки по сниженным ставкам.

Исаевич также рассказал, что среди получателей льготного лизинга преобладают предприятия машиностроения и металлообработки (48%), химической (14%), пищевой (10%) и легкой промышленности (6%).

Уточняется, что программа позволяет получить от 500 тысяч до 50 миллионов рублей по ставке 6–8% на срок от 13 месяцев до семи лет. Лизинговые платежи начинаются после поставки оборудования. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составляет 0% от стоимости оборудования. Подать заявку можно дистанционно через цифровую платформу МСП.РФ.

Напомним, что лизинговая поддержка осуществляется совместно с Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного главой государства.

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