Как вывести пятна от черники с одежды: делимся простыми лайфхаками

Этот метод подходит только для натуральных тканей. Кипятим воду в чайнике, испорченную вещь растягиваем над тазом и тонкой струей льем кипяток на пятно. Скорее всего, оно полностью растворится на ваших глазах. Если пятен от черники много, то вещь лучше прокипятить целиком. Для этого насыпаем в емкость порошок, растворяем его и кладем футболку или штаны. Если одежда белая, то можно добавить в воду немного отбеливателя (по инструкции). Даем покипеть пару минут и оставляем на час-полтора, чтобы белье можно было вынуть и отжать. Далее полощем, как обычно, и развешиваем.