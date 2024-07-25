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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Как вывести пятна от черники с одежды: делимся простыми лайфхаками

Как вывести пятна от черники с одежды: делимся простыми лайфхаками

25 июля 2024, 12:07
Сок черники — это натуральный и очень мощный краситель, который моментально проникает в волокна ткани и намертво там «застревает». Отстирать испачканную вещь бывает очень сложно.

Если вы запачкали черничным соком не только губы и пальцы, но и любимую блузку, не расстраивайтесь: вполне возможно, ее удастся спасти. Но прежде чем приступать к выведению пятен, внимательно изучите информацию на ярлыке. Методы избавления от загрязнения будут разными для натуральных хлопковых или льняных тканей, синтетики и шелка. Также важно запомнить, что полностью избавиться можно только от свежих пятен черники.

Кипяток

Этот метод подходит только для натуральных тканей. Кипятим воду в чайнике, испорченную вещь растягиваем над тазом и тонкой струей льем кипяток на пятно. Скорее всего, оно полностью растворится на ваших глазах. Если пятен от черники много, то вещь лучше прокипятить целиком. Для этого насыпаем в емкость порошок, растворяем его и кладем футболку или штаны. Если одежда белая, то можно добавить в воду немного отбеливателя (по инструкции). Даем покипеть пару минут и оставляем на час-полтора, чтобы белье можно было вынуть и отжать. Далее полощем, как обычно, и развешиваем.

Хозяйственное мыло

Это надежное и действенное средство, которое помогает почти в 100% случаев. Черничное пятно смачиваем, натираем хозяйственным мылом и оставляем для воздействия на 15-20 минут. После этого застирываем. Этот способ можно применять после пролива пятна кипятком, если оно отошло не полностью. Метод не подходит для тканей с нестойким окрашиванием, так как после процедуры место, которое натирали мылом, может высветлиться.

Фото: tagilcity.ru

Очищенный бензин и спирт

Эти средства хороши для деликатных и тонких тканей, а также для джинсовой ткани. Ватный диск смачиваем в жидкости и аккуратно оттираем пятно. Бензин и спирт будут действовать как растворители и полностью уберут красящий пигмент из волокон.

Аспирин

Ацетисалициловая кислота, которая является действующим веществом аспирина, выступит в роли деликатного пятновыводителя. Несколько таблеток раскрошите и смешайте со стиральным порошком. Пятно нужно намочить и посыпать полученным средством. Через пару часов вам останется лишь постирать вещь, а пятно от черники растворится.

Фото: 1MI

Лимонный сок

Это очень эффективное и безопасное средство для всех видов тканей — даже для шерсти и шелка. Разрежьте лимон, выдавите немного сока прямо на пятно и оставьте для воздействия на 15-20 минут. Если пятно плохо отходит, то можно потереть это место салфеткой. Если лимона под рукой нет, то воспользуйтесь лимонной кислотой из расчета 5 граммов на 50 мл воды.

Опытные хозяйки именно так реанимируют пропахшую дымом костра одежду.

Источник: gidpotkanyam.ru

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