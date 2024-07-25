КМСП запустит программу поддержки для открытия нового бизнеса на автомаршрутах

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в свою очередь, пообещал, что на цифровой платформе МСП.РФ будет размещена вся актуальная информация о потребностях регионов в инфраструктуре, свободных территориях для размещения таких объектов, существующих способах получения помощи от государства и т. п. Такие наработки КМСП помогут малому бизнесу ознакомиться с потребностями рынка и обратить внимание на новые востребованные точки притяжения туристов. На фоне этого Корпорация МСП при участии региональных властей упакует инициативы и поможет привлечь финансирование для их воплощения.