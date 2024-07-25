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КМСП запустит программу поддержки для открытия нового бизнеса на автомаршрутах

КМСП запустит программу поддержки для открытия нового бизнеса на автомаршрутах

25 июля 2024, 11:36
Фото: 1MI
Корпорация МСП, Министерство экономического развития и власти регионов по поручению президента в сентябре дадут старт программе поддержки для представителей малого и среднего предпринимательства, желающих открыть бизнес по пути следования туристических автомаршрутов, их уже разрабатывают регионы.

Малому и среднему бизнесу планируется содействовать в возведении многофункциональных зон, гостиниц, глемпингов, заведений общепита и прочих объектов инфраструктуры, важность появления которых определят региональные власти. Для создания таких объектов КМСП и администрации субъектов РФ полностью структурируют проект в целях привлечения банковского финансирования, а также помогут найти и оформить участки для реализации проектов, пишет ТАСС.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что для масштабирования автотуризма требуется строительство сопутствующей инфраструктуры, с чем могут помочь организации малого и среднего бизнеса. По словам главы ведомства, реализация данной программы позволит вывести развитие туристической отрасли на новый уровень благодаря привлечению компаний МСП. Итогом должно стать формирование комфортного и безопасного пространства для путешествий, возведение и модернизация сопутствующей инфраструктуры для доступа к объектам туристического притяжения.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в свою очередь, пообещал, что на цифровой платформе МСП.РФ будет размещена вся актуальная информация о потребностях регионов в инфраструктуре, свободных территориях для размещения таких объектов, существующих способах получения помощи от государства и т. п. Такие наработки КМСП помогут малому бизнесу ознакомиться с потребностями рынка и обратить внимание на новые востребованные точки притяжения туристов. На фоне этого Корпорация МСП при участии региональных властей упакует инициативы и поможет привлечь финансирование для их воплощения.

Ранее сообщалось, что по поручению российского президента по итогам совещания с членами правительства КМСП будет заниматься организацией работы по всесторонней поддержке и сопровождению инвестпроектов малого и среднего бизнеса, включая инициативы в сферах автотуризма и гостиничных услуг.

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