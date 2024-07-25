Когда убирать озимый чеснок с грядки: три очевидных признака

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Также на скорость созревания чеснока влияют такие факторы, как теплая или холодная зима, сухое или влажное лето. Но есть несколько признаков, по которым можно понять, что чеснок готов.
Сначала у чеснока начинают желтеть листья. Процесс начинается снизу, затем листья подсыхают и сверху. Листья могут желтеть и по другим причинам — например, при дефиците азота и калия, высокой кислотности почвы, поражении вредителями. Но в целом, если подошли сроки и в остальном растение выглядит здоровым, то на этот признак можно ориентироваться.
Кроме того, на стрелках-индикаторах начинают вылезать бульбочки, небольшие луковички. Опытные дачники обычно обламывают стрелки у чеснока, чтобы повысить урожайность, однако несколько все же оставляют как раз для того, чтобы контролировать сроки созревания.
Третий важный ориентир — состояние шелухи у самого чеснока. Если она полностью высохла и начинает «шуршать», то чеснок дозрел. Чтобы понять это, придется подкопать пару-тройку головок.
Копать чеснок можно только в сухую погоду. Это залог сохранности урожая. Если выкопать головки чеснока из сырой земли, то хранится они будут плохо и с большой вероятностью загниют.
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Источники: «КП», Союз садоводов России