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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Когда убирать озимый чеснок с грядки: три очевидных признака

Когда убирать озимый чеснок с грядки: три очевидных признака

25 июля 2024, 13:54
Фото: Изображение Midjourney
Обычно посаженный в зиму чеснок вызревает в конце июля — начале августа. Точные сроки назвать сложно. Они зависят от климата, погоды и сорта чеснока. Но есть ориентиры, которые подскажут, что пора браться за лопату.

Также на скорость созревания чеснока влияют такие факторы, как теплая или холодная зима, сухое или влажное лето. Но есть несколько признаков, по которым можно понять, что чеснок готов.

Сначала у чеснока начинают желтеть листья. Процесс начинается снизу, затем листья подсыхают и сверху. Листья могут желтеть и по другим причинам — например, при дефиците азота и калия, высокой кислотности почвы, поражении вредителями. Но в целом, если подошли сроки и в остальном растение выглядит здоровым, то на этот признак можно ориентироваться.

Кроме того, на стрелках-индикаторах начинают вылезать бульбочки, небольшие луковички. Опытные дачники обычно обламывают стрелки у чеснока, чтобы повысить урожайность, однако несколько все же оставляют как раз для того, чтобы контролировать сроки созревания.

Третий важный ориентир — состояние шелухи у самого чеснока. Если она полностью высохла и начинает «шуршать», то чеснок дозрел. Чтобы понять это, придется подкопать пару-тройку головок.

Копать чеснок можно только в сухую погоду. Это залог сохранности урожая. Если выкопать головки чеснока из сырой земли, то хранится они будут плохо и с большой вероятностью загниют.

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Источники: «КП», Союз садоводов России

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Урожай#Дача#Огород#Уборка урожая#Чеснок#Дом и сад#КЦ
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