Когда убирать озимый чеснок с грядки: три очевидных признака

Сначала у чеснока начинают желтеть листья. Процесс начинается снизу, затем листья подсыхают и сверху. Листья могут желтеть и по другим причинам — например, при дефиците азота и калия, высокой кислотности почвы, поражении вредителями. Но в целом, если подошли сроки и в остальном растение выглядит здоровым, то на этот признак можно ориентироваться.