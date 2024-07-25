Мощные ливни накроют Екатеринбург в конце рабочей недели

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
По словам синоптиков, в городе выпадет почти месячная норма осадков. Кроме того, станет холоднее до +12 градусов, пишет 66.ру.
Летнее тепло вернется в регион после дождей в течение следующей недели.
Напомним, на территории Свердловской области прогнозировались сильные осадки до конца текущей недели. Большая часть дождей и ливней пройдет в дни с пятницы по воскресенье.
Кроме того, в предстоящие выходные в регионе похолодает до +12… +14 градусов.