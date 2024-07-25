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Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Мощные ливни накроют Екатеринбург в конце рабочей недели

Мощные ливни накроют Екатеринбург в конце рабочей недели

25 июля 2024, 05:19
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге пройдут мощные ливни. Такая погода прогнозируется 26 июля 2024 года.

По словам синоптиков, в городе выпадет почти месячная норма осадков. Кроме того, станет холоднее до +12 градусов, пишет 66.ру.

Летнее тепло вернется в регион после дождей в течение следующей недели.

Напомним, на территории Свердловской области прогнозировались сильные осадки до конца текущей недели. Большая часть дождей и ливней пройдет в дни с пятницы по воскресенье.

Кроме того, в предстоящие выходные в регионе похолодает до +12… +14 градусов.

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#Елизавета Зиборова#Температура#Осадки#Погода#Прогноз погоды#Лето#Синоптики#Дожди#Природа#Ливни#Екатеринбург
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