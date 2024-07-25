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В Екатеринбурге маленькая девочка спаслась от поцелуя бомжа-мигранта

На бомжа-мигранта возбудили уголовное дело из-за нападения на девочку в Екатеринбурге

25 июля 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге маленькая девочка спаслась от поцелуя бомжа-мигранта

Юная екатеринбурженка спаслась от приставаний бомжа-мигранта, который пытался поцеловать ее.

Как уточняется, мужчину сразу же задержали из-за вызова полиции свидетелями инцидента: в связи с этим принято решение о возбуждении уголовного дела. Он пытался поцеловать ребенка на улице Техническая, которая ожидала свою маму.

Задержанным оказался гражданин Таджикистана, в стране он находится нелегально. Оказавшись в отделении полиции, мужчина отказался признавать вину. В свою очередь родители девочки не стали подавать заявления о случившемся.

Дело завели по статье 132 УК РФ. Она подразумевает насильственную связь сексуального характера с жертвой, передает URA.RU.

Напомним, что случай, о котором ведется речь, произошел 22 июля.

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#Араз Салехов#Общество#Происшествия#Дети#Уголовное дело#Криминал#Педофил#Мигранты#Нелегальный мигрант#Екатеринбург
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