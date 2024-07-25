На бомжа-мигранта возбудили уголовное дело из-за нападения на девочку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Как уточняется, мужчину сразу же задержали из-за вызова полиции свидетелями инцидента: в связи с этим принято решение о возбуждении уголовного дела. Он пытался поцеловать ребенка на улице Техническая, которая ожидала свою маму.
Задержанным оказался гражданин Таджикистана, в стране он находится нелегально. Оказавшись в отделении полиции, мужчина отказался признавать вину. В свою очередь родители девочки не стали подавать заявления о случившемся.
Дело завели по статье 132 УК РФ. Она подразумевает насильственную связь сексуального характера с жертвой, передает URA.RU.
Напомним, что случай, о котором ведется речь, произошел 22 июля.