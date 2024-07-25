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Неизвестный в Екатеринбурге набросился с ножом на прохожего

На мужчину в Екатеринбурге напал неизвестный

25 июля 2024, 03:13
Фото: 1MI

Неизвестный в Екатеринбурге набросился с ножом на прохожего

В Екатеринбурге неизвестный набросился с ножом на мужчину, который проходил мимо. Инцидент произошел на Опалихинской улице.

После нападения мужчину отвезли в медучреждение. Выяснилось, что он был в алкогольном опьянении. Правоохранители, выезжавшие на место инцидента, начали проверку.

Вскоре стало известно, что ножевого ранения у пострадавшего нет, рассказали Ура.ру в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Напомним, 24 июня 2024 года в Екатеринбурге пьяный местный житель напал с палкой на прохожие и избил его до смерти. Вскоре нападавшего задержали.

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