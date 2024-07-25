На мужчину в Екатеринбурге напал неизвестный

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
После нападения мужчину отвезли в медучреждение. Выяснилось, что он был в алкогольном опьянении. Правоохранители, выезжавшие на место инцидента, начали проверку.
Вскоре стало известно, что ножевого ранения у пострадавшего нет, рассказали Ура.ру в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Напомним, 24 июня 2024 года в Екатеринбурге пьяный местный житель напал с палкой на прохожие и избил его до смерти. Вскоре нападавшего задержали.