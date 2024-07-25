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Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

В Нижнем Тагиле отметят День Старателя с оркестром, выставкой и шахматами

Оркестр, выставка и турнир. Как отметят День Старателя в Нижнем Тагиле

25 июля 2024, 11:20
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле отметят День Старателя с оркестром, выставкой и шахматами

Жители нижнетагильского Старателя смогут побывать на праздничной программе в честь дня поселка 3 августа.

Как уточняется, в 9:30 состоится финал соревнований по теннису, посвященных памяти В. Г. Здесенко.

В 10:00 откроется тир, а также начнется открытый турнир по шахматам, посвященный памяти А. С. Посного. В это же время пройдут соревнования по стритболу, городкам и футболу. С 11:00 до 15:00 будет открыта буфетная зона.

Кроме того, 11:00 откроется выставка огородных достижений «Во саду ли, в огороде», в то же время пройдет мастер-класс по плетению маскировочных сетей.

С 11:20 до 11:55 выступит детский духовой оркестр «Серебряный дождь», с 12:00 до 12:15 пройдет церемония возложения цветов к памятнику работникам полигона, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годы.

Также с 11:00 до 16:00 будут работать аттракционы и батут.

Август является последним месяцем лета и восьмым месяцем календарного года. Сколько будет рабочих дней в этом месяце, а также какие праздники отмечают в августе, расскажет TagilCity.ru.

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