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Published Сегодня, 04:21

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Updated Сегодня, 04:23

Пенсионерка в панаме из Тавды пропала пять дней назад

Пенсионерка в панаме из Тавды пропала пять дней назад

25 июля 2024, 04:21
Фото: Изображение Midjourney
В Тавде бесследно исчезла 68-летняя женщина, которой нужна помощь врачей. Пенсионерку разыскивают с 20 июля 2024 года.

В день ЧП на горожанке были надеты брюки с различными фигурами, пиджак темного цвета, кофта и панама розового цвета, рассказали в областном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Исчезнувшую женщину пытаются разыскать волонтеры. Предположительно, она также может находиться и в других региональных городах.

Напомним, 20 июля 2024 года в Екатеринбурге пропала невысокая 14-летняя школьница, которая не вернулась домой с прогулки.

Пенсионер в Екатеринбурге пропал больше месяца назад
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