Пенсионерка в панаме из Тавды пропала пять дней назад

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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В день ЧП на горожанке были надеты брюки с различными фигурами, пиджак темного цвета, кофта и панама розового цвета, рассказали в областном поисковом отряде «Лиза Алерт».
Исчезнувшую женщину пытаются разыскать волонтеры. Предположительно, она также может находиться и в других региональных городах.
Напомним, 20 июля 2024 года в Екатеринбурге пропала невысокая 14-летняя школьница, которая не вернулась домой с прогулки.