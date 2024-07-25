Подкармливаем морковь в августе: два надежных средства для хорошего урожая

Это уникальное органическое удобрение, которое всегда под рукой, и в котором содержатся ценные микроэлементы и витамины для растений. Золу применяют на любых почвах, а для грунта с повышенной кислотностью она вообще не заменима. Для подкормки подходит не любая зола из костра. Например, если вы сжигали пластик, полиэтилен или крашенное краской дерево, то выгребать золу с костровища не стоит.