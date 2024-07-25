tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Подкармливаем морковь в августе: два надежных средства для хорошего урожая

Подкармливаем морковь в августе: два надежных средства для хорошего урожая

25 июля 2024, 14:44
Фото: 1MI
В августе наступает время финальной подкормки моркови. Ударный заряд полезных микроэлементов позволить собрать невероятный урожай.

Опытные дачники знают, что в последний летний месяц морковь набирает основную массу. Также от последних недель во многом зависит вкус, сочность и сладость корнеплода. Для подкормки грядок в это время подходят два надежных и проверенных средства.

Борная кислота

Бор очень важен для полноценного роста и развития растений. Он необходим для правильного метаболизма и выработки хлорофилла. При недостатке бора овощи на грядке растут медленно, а плоды выходят мелкими. Борной кислотой необходимо опрыскивать огородные культуры трижды за сезон: во время образования бутонов, в период цветения и при созревании плодов.

Для приготовления раствора необходимо взять 10 литров воды и 1 грамм бора. Следует учесть, что в холодной воде это вещество не растворяется, поэтому ее нужно подогреть. Раствор перелейте в распылитель и обработайте морковь. Делать это нужно в вечернее время или в пасмурную погоду. Слишком обильно опрыскивать не стоит — избыток бора растениям тоже вреден.

Фото: 1MI

Древесная зола

Это уникальное органическое удобрение, которое всегда под рукой, и в котором содержатся ценные микроэлементы и витамины для растений. Золу применяют на любых почвах, а для грунта с повышенной кислотностью она вообще не заменима. Для подкормки подходит не любая зола из костра. Например, если вы сжигали пластик, полиэтилен или крашенное краской дерево, то выгребать золу с костровища не стоит.

Подкормить золой морковь очень просто. Нужно аккуратно насыпать ее на грядку из расчета один стакан на 1 кв.м посадок и разрыхлить землю, заделав порошок внутрь. Обычно золой подкармливают за 3-4 недели до снятия урожая.

Ранее эксперты дали советы о том, что можно посадить на даче в июле.

Источник: tut-news.ru.

Капуста трескается и пропадает: как уберечь кочаны на грядке
Узнать подробнее
Читайте также:
Есть на каждой кухне: названо действенное средство борьбы с сорнякамиФитофтора съела помидоры: как защитить томаты от опасного заболеванияУход за клубникой в июльский зной: простой способ помочь растению
#Дарья Бобровицкая#Россия#Дача#Огород#Морковь#Подкормка#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Жители Девятого поселка, МЖК и Алтайки в Нижнем Тагиле жалуются на запах навоза
Сегодня, 16:35
За сотрудниками органов опеки в Свердловской области будут следить с помощью камер
Сегодня, 15:22
Полицейские в Камышлове выдали четырем мигрантам повестки в военкомат
Сегодня, 14:43
В ГАИ бьют тревогу из-за малолетних водителей на питбайках в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:41
Тагильские депутаты с УВЗ и ЕВРАЗ НТМК помогли бойцам СВО
Сегодня, 11:00
В Свердловской области женщин призвали больше рожать из-за нехватки электриков
Сегодня, 13:19