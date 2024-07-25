Подкармливаем морковь в августе: два надежных средства для хорошего урожая

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Опытные дачники знают, что в последний летний месяц морковь набирает основную массу. Также от последних недель во многом зависит вкус, сочность и сладость корнеплода. Для подкормки грядок в это время подходят два надежных и проверенных средства.
Бор очень важен для полноценного роста и развития растений. Он необходим для правильного метаболизма и выработки хлорофилла. При недостатке бора овощи на грядке растут медленно, а плоды выходят мелкими. Борной кислотой необходимо опрыскивать огородные культуры трижды за сезон: во время образования бутонов, в период цветения и при созревании плодов.
Для приготовления раствора необходимо взять 10 литров воды и 1 грамм бора. Следует учесть, что в холодной воде это вещество не растворяется, поэтому ее нужно подогреть. Раствор перелейте в распылитель и обработайте морковь. Делать это нужно в вечернее время или в пасмурную погоду. Слишком обильно опрыскивать не стоит — избыток бора растениям тоже вреден.
Это уникальное органическое удобрение, которое всегда под рукой, и в котором содержатся ценные микроэлементы и витамины для растений. Золу применяют на любых почвах, а для грунта с повышенной кислотностью она вообще не заменима. Для подкормки подходит не любая зола из костра. Например, если вы сжигали пластик, полиэтилен или крашенное краской дерево, то выгребать золу с костровища не стоит.
Подкормить золой морковь очень просто. Нужно аккуратно насыпать ее на грядку из расчета один стакан на 1 кв.м посадок и разрыхлить землю, заделав порошок внутрь. Обычно золой подкармливают за 3-4 недели до снятия урожая.
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Источник: tut-news.ru.