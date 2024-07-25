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Подростки на питбайках, дешевая картошка и фонари без лампочек

Подростки на питбайках, дешевая картошка и фонари без лампочек

25 июля 2024, 16:49
Фото: Изображение Midjourney
Картошка в Свердловской области подешевела на 4%, подростки в Нижнем Тагиле стали чаще ездить на питбайках, а жители Вагонки пожаловались на неприятный запах на Круговой улице. Итоги дня в Нижнем Тагиле и Свердловской области 25 июля 2024 года.

Жители поселков Старателя и Ключиков в Нижнем Тагиле рассказали о подростках, которые гоняют на питбайках без защитной экипировки и создают помеху дорожному движению. С начала 2024 года на этом виде транспорта в городе пострадало уже несколько детей.

В ГАИ бьют тревогу из-за малолетних водителей на питбайках в Нижнем Тагиле
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В Свердловской области снизилась стоимость картошки на 4%. На 22 июля 2024 года средняя цена килограмма картофеля — 64,57 рубля. Кроме того, в регионе стали дешевле на 3% все овощи из борщевого набора, кроме капусты, которая стала дороже на 2,25%.

Сразу на 4%: картошка наконец-то начала дешеветь в Свердловской области
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Гости Невьянска пожаловались на состояние Аллеи славы. На фонарном столбе отсутствуют лампочки, на конструкциях появилась ржавчина, фотографии местных ветеранов выцвели, а плитка заросла и покосилась.

«Фонари без лампочек и ржавчина»: гости Невьянска пожаловались на местную Аллею славы
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Жители Девятого поселка, МЖК и Алтайки в Дзержинском районе Нижнего Тагила рассказали о том, что с улицы Круговой распространяется сильный запах навоза. Там сейчас идет дорожный ремонт, а рядом проходят трубы канализации.

Жители Девятого поселка, МЖК и Алтайки в Нижнем Тагиле жалуются на запах навоза
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Депутаты городской думы Нижнего Тагила, а также представители ЕВРАЗ НТМК и Уралвагонзавода отправили в зону СВО автомобиль «Нива». Волонтеры отправились на данной машине в сторону военных действий.

Тагильские депутаты с УВЗ и ЕВРАЗ НТМК помогли бойцам СВО
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