Подростки на питбайках, дешевая картошка и фонари без лампочек

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Жители поселков Старателя и Ключиков в Нижнем Тагиле рассказали о подростках, которые гоняют на питбайках без защитной экипировки и создают помеху дорожному движению. С начала 2024 года на этом виде транспорта в городе пострадало уже несколько детей.
В Свердловской области снизилась стоимость картошки на 4%. На 22 июля 2024 года средняя цена килограмма картофеля — 64,57 рубля. Кроме того, в регионе стали дешевле на 3% все овощи из борщевого набора, кроме капусты, которая стала дороже на 2,25%.
Гости Невьянска пожаловались на состояние Аллеи славы. На фонарном столбе отсутствуют лампочки, на конструкциях появилась ржавчина, фотографии местных ветеранов выцвели, а плитка заросла и покосилась.
Жители Девятого поселка, МЖК и Алтайки в Дзержинском районе Нижнего Тагила рассказали о том, что с улицы Круговой распространяется сильный запах навоза. Там сейчас идет дорожный ремонт, а рядом проходят трубы канализации.
Депутаты городской думы Нижнего Тагила, а также представители ЕВРАЗ НТМК и Уралвагонзавода отправили в зону СВО автомобиль «Нива». Волонтеры отправились на данной машине в сторону военных действий.