Подростки на питбайках, дешевая картошка и фонари без лампочек

Жители поселков Старателя и Ключиков в Нижнем Тагиле рассказали о подростках, которые гоняют на питбайках без защитной экипировки и создают помеху дорожному движению. С начала 2024 года на этом виде транспорта в городе пострадало уже несколько детей.