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Подросток без прав пытался уехать на автомобиле от инспекторов в Березовском

Подросток без прав пытался уехать на автомобиле от инспекторов в Березовском

25 июля 2024, 13:58
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
В Березовском автоинспекторы задержали 13-летнего подростка, который ездил за рулем автомобиля Daewoo Matiz. Инцидент произошел 19 июля 2024 года.

Инспекторы попросили водителя притормозить, однако он не стал этого останавливаться. Тогда они поехали за ним и вскоре сумели его задержать, рассказали в пресс-службе областного МВД.

Оказалось, что за рулем транспорта находился мальчик, у которого не было прав на вождение. Он тайком взял ключи и отправился кататься. Отца школьника привлекли к ответственности. Иномарку отправили на специальную стоянку.

Напомним, 10 июля 2024 года в Нижнем Тагиле 15-летний подросток на питбайке попал в аварию. Инспекторы решили передать информацию о случившемся в ПДН.

Очередной подросток на питбайке без прав попал под автомобиль в Нижнем Тагиле
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