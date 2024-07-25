Подросток без прав пытался уехать на автомобиле от инспекторов в Березовском

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Инспекторы попросили водителя притормозить, однако он не стал этого останавливаться. Тогда они поехали за ним и вскоре сумели его задержать, рассказали в пресс-службе областного МВД.
Оказалось, что за рулем транспорта находился мальчик, у которого не было прав на вождение. Он тайком взял ключи и отправился кататься. Отца школьника привлекли к ответственности. Иномарку отправили на специальную стоянку.
Напомним, 10 июля 2024 года в Нижнем Тагиле 15-летний подросток на питбайке попал в аварию. Инспекторы решили передать информацию о случившемся в ПДН.