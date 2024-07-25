Полицейские в Камышлове выдали четырем мигрантам повестки в военкомат

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Рейд проводился среди мигрантов, которые некоторое время назад получили российские удостоверения личности, но не встали на учет в военкомате, рассказали в пресс-службе областного военного Следкома.
Четверых новых российских граждан привезли в военкомат и отдали им повестки. Также им рассказали о том, что они могут служить в армии по контракту.
Напомним, 24 июля 2024 года в Реже прошли рейды на хлебозаводе по выявлению мигрантов, которые нелегально находятся в стране. 31 мигрант будет депортирован домой.