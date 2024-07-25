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Updated Сегодня, 14:45

Полицейские в Камышлове выдали четырем мигрантам повестки в военкомат

Полицейские в Камышлове выдали четырем мигрантам повестки в военкомат

25 июля 2024, 14:43
Фото: 1MI
Сотрудники полиции в Камышлове провели рейд среди иностранцев и выдали им повестки в военкомат.

Рейд проводился среди мигрантов, которые некоторое время назад получили российские удостоверения личности, но не встали на учет в военкомате, рассказали в пресс-службе областного военного Следкома.

Четверых новых российских граждан привезли в военкомат и отдали им повестки. Также им рассказали о том, что они могут служить в армии по контракту.

Напомним, 24 июля 2024 года в Реже прошли рейды на хлебозаводе по выявлению мигрантов, которые нелегально находятся в стране. 31 мигрант будет депортирован домой.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Следственный комитет#Полиция#Контракт#Рейд#Мигранты#Армия#Военкомат#Учет#Екатеринбург
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