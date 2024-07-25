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Updated Сегодня, 06:13

Пожилая женщина сломала кости в больнице в Екатеринбурге из-за разлитой воды

Пожилая женщина сломала кости в больнице в Екатеринбурге из-за разлитой воды

25 июля 2024, 06:11
Фото: 1MI
74-летняя пациентка больницы №20 в Екатеринбурге упала из-за разлитой воды на полу и получила переломы.

Родственники пенсионерки рассказали, что рентген ей сделали сразу, однако специалиста, который мог прочитать снимки, в больнице на тот момент не было.

Переломы руки и шейки бедра были диагностированы в конце дня, когда ее сын стал ругаться с сотрудниками. После этого екатеринбурженке сделали операцию, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

По словам руководства медучреждения, пациентка упала из-за того, что она не соблюдала постельный режим и была слаба. То, что ее увезли в травмпункт уже в вечернее время, объяснили тем, что у нужного специалиста закончился рабочий день.

Напомним, в июне 2024 года жители Екатеринбурга пожаловались на большие очереди в травмпункте, который расположен в Северном переулке.

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