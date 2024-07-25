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Published Сегодня, 08:20

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Updated Сегодня, 08:22

Пенсионерка из Верхней Салды избавилась от лже-кредита на вибромассажную накидку

Прокуратура избавила свердловчанку от навязанного кредита на вибромассажную накидку

25 июля 2024, 08:20
Фото: 1MI

Пенсионерка из Верхней Салды избавилась от лже-кредита на вибромассажную накидку

Жительницу Верхней Салды 71 года пытались обмануть, оформив с ней договор на приобретение вибромассажной накидки со скидкой в 30% за 209 тысяч рублей. В связи с этим пенсионерка подала обращение в региональную прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в ведомстве, одинокая свердловчанка не имеет больших доходов для оплаты такого долга. Она получает лишь пенсионные выплаты в силу возраста, в связи с чем выплата кредитных обязательств с ее стороны была невозможна.

В связи с вышесказанным ведомство решило проверить работу организации, а также законность заключенного договора. Как выяснилось, с помощью обмана представители компании предложили пенсионерке невыгодный контракт, по этой причине прокуратура составила претензии в адрес организации.

Однако ее представители отказались давать какой-либо ответ, в связи с чем ведомство обратилось в суд с иском на компанию. Прокуратура требовала расторгнуть контракт, вернуть все деньги и выплатить компенсацию.

После этого организация дала свой ответ, согласившись на все условия ведомства.

Ранее аферисты с помощью старого мобильного номера обманули екатеринбурженку, оформив на нее автокредит в размере двух миллионов рублей.

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#Араз Салехов#Происшествия#Прокуратура#Пенсионеры#Суд#Деньги#Криминал#Договор#Верхняя Салда
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