Прокуратура избавила свердловчанку от навязанного кредита на вибромассажную накидку

Пенсионерка из Верхней Салды избавилась от лже-кредита на вибромассажную накидку

Жительницу Верхней Салды 71 года пытались обмануть, оформив с ней договор на приобретение вибромассажной накидки со скидкой в 30% за 209 тысяч рублей. В связи с этим пенсионерка подала обращение в региональную прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.