Прокуратура избавила свердловчанку от навязанного кредита на вибромассажную накидку

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Как уточнили в ведомстве, одинокая свердловчанка не имеет больших доходов для оплаты такого долга. Она получает лишь пенсионные выплаты в силу возраста, в связи с чем выплата кредитных обязательств с ее стороны была невозможна.
В связи с вышесказанным ведомство решило проверить работу организации, а также законность заключенного договора. Как выяснилось, с помощью обмана представители компании предложили пенсионерке невыгодный контракт, по этой причине прокуратура составила претензии в адрес организации.
Однако ее представители отказались давать какой-либо ответ, в связи с чем ведомство обратилось в суд с иском на компанию. Прокуратура требовала расторгнуть контракт, вернуть все деньги и выплатить компенсацию.
После этого организация дала свой ответ, согласившись на все условия ведомства.
Ранее аферисты с помощью старого мобильного номера обманули екатеринбурженку, оформив на нее автокредит в размере двух миллионов рублей.