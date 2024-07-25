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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В массовом ДТП под Верхней Пышмой пострадали двое детей

Пятерых человек осматривают медики после массового ДТП под Верхней Пышмой

25 июля 2024, 13:27
Фото: ГИБДД по Свердловской области

В массовом ДТП под Верхней Пышмой пострадали двое детей

На ЕКАДе столкнулись две легковые машины, грузовик и мототранспорт. Пятеро человек пострадали. ДТП произошло под Верхней Пышмой 25 июля 2024 года.

Сотрудники скорой помощи, приехавшие на место ЧП, помогают пострадавшим в результате столкновения, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Инспекторы областного ведомства сейчас выясняют подробности и причины случившегося.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Напомним, 25 июля 2024 года на трассе Екатеринбург — Тюмень произошла дорожная авария с участием двух машин. В результате произошедшего пострадали четыре человека. Им оказывается необходимая медпомощь.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#ДТП#ГИБДД#Скорая помощь#Верхняя Пышма#ЧП#Медики#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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