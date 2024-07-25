Пятерых человек осматривают медики после массового ДТП под Верхней Пышмой

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Сотрудники скорой помощи, приехавшие на место ЧП, помогают пострадавшим в результате столкновения, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Инспекторы областного ведомства сейчас выясняют подробности и причины случившегося.
Напомним, 25 июля 2024 года на трассе Екатеринбург — Тюмень произошла дорожная авария с участием двух машин. В результате произошедшего пострадали четыре человека. Им оказывается необходимая медпомощь.