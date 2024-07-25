Раскрыта правда об опасности протонных бурь и штормов из-за вспышек на Солнце

«Есть протонные события, которые являются результатом различных солнечных событий — вспышек на Солнце, выбросов и так далее. Иногда бывает, что во время вспышек и выбросов генерируются протоны, или солнечные космические лучи их называют. Эти солнечные космические лучи, конечно, всю гелиосферу, всю Солнечную систему могут заполнить. Да, действительно, такое бывает; до Земли доходит крайне редко. С 1956 года наблюдений до Земли дошло чуть больше 70 раз, несмотря на то, что протонных событий несколько тысяч было зарегистрировано. То есть огромное количество этих событий, большая часть, задерживается магнитосферой и атмосферой Земли», — объяснил он Pravda.Ru.