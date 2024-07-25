Раскрыта правда об опасности протонных бурь и штормов из-за вспышек на Солнце

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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«Это крайне неграмотное выражении, потому что протонных бурь не бывает», — заявил руководитель Центра измерения космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин.
«Есть протонные события, которые являются результатом различных солнечных событий — вспышек на Солнце, выбросов и так далее. Иногда бывает, что во время вспышек и выбросов генерируются протоны, или солнечные космические лучи их называют. Эти солнечные космические лучи, конечно, всю гелиосферу, всю Солнечную систему могут заполнить. Да, действительно, такое бывает; до Земли доходит крайне редко. С 1956 года наблюдений до Земли дошло чуть больше 70 раз, несмотря на то, что протонных событий несколько тысяч было зарегистрировано. То есть огромное количество этих событий, большая часть, задерживается магнитосферой и атмосферой Земли», — объяснил он Pravda.Ru.
Потоки этих протонов вносят свой вклад в общий уровень фона, но — незначительный. «Энергии там достаточно маленькие. Однозначно можно сказать, что до Земли они не дойдут», — подчеркнул собеседник издания.
Куда мощнее галактические космические лучи, но, поскольку они бомбардируют нашу планету постоянно, СМИ о них не пишут, предпочитая раздувать из мухи слона по поводу событий на Солнце, заключил учёный.