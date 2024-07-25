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Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажирки

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажирки

25 июля 2024, 03:52
Фото: 1MI
В Екатеринбурге приземлился самолет, который летел рейсом «Красноярск — Санкт-Петербург». Экстренную посадку пришлось сделать в связи с тем, что одной из пассажирок стало плохо. Инцидент произошел 24 июля 2024 года.

Самолет авиакомпании NordStar приземлился в Кольцово. Женщину, которой стало плохо, встретили врачи и отвезли ее в больницу, рассказали представители екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Воздушный транспорт после передачи пассажирки врачам стал готовиться к вылету.

Напомним, 2 июля 2024 года в аэропорту Кольцово стало плохо 17-летней девочке, которая собиралась отправляться в Кемерово. Пассажирка потеряла сознание из-за низкого давления, в результате чего она отказалась лететь.

Пассажиру трамвая в Екатеринбурге стало плохо
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Кольцово#Самолет#ЧП#Аэропорт#Рейс#Пассажирка#18+#Екатеринбург#Инцидент
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