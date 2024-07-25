Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажирки

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Самолет авиакомпании NordStar приземлился в Кольцово. Женщину, которой стало плохо, встретили врачи и отвезли ее в больницу, рассказали представители екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Воздушный транспорт после передачи пассажирки врачам стал готовиться к вылету.
Напомним, 2 июля 2024 года в аэропорту Кольцово стало плохо 17-летней девочке, которая собиралась отправляться в Кемерово. Пассажирка потеряла сознание из-за низкого давления, в результате чего она отказалась лететь.