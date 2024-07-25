Сбитая в Екатеринбурге самокатчиками петербурженка боится оказаться на улице

Жительница Петербурга боится оказаться выставленной из екатеринбургской больницы

Приехавшая в Екатеринбург петербурженка 78 лет после аварии с электросамокатом боится, что медицинские специалисты выпишут ее из клиники раньше положенного срока. Это приведет к тому, что она останется в чужом городе, поскольку не сможет совершить полет домой по состоянию здоровья.