tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Жительница Петербурга боится оказаться выставленной из екатеринбургской больницы

Сбитая в Екатеринбурге самокатчиками петербурженка боится оказаться на улице

25 июля 2024, 14:26
Фото: 1MI

Жительница Петербурга боится оказаться выставленной из екатеринбургской больницы

Приехавшая в Екатеринбург петербурженка 78 лет после аварии с электросамокатом боится, что медицинские специалисты выпишут ее из клиники раньше положенного срока. Это приведет к тому, что она останется в чужом городе, поскольку не сможет совершить полет домой по состоянию здоровья.

По словам ее соседки по палате, пациенты могут находиться в стационаре на протяжении двух недель и уже 1 августа пострадавшая может оказаться выписанной, несмотря на то, что она перенесла тяжелый наркоз.

Получившая перелом шейки бедра пенсионерка может оказаться на улице, добавила соседка. По ее словам, медицинские заставляют пострадавшую пройти процедуру выписки из клиники и снять жилье. При этом сами врачи отрицают эти слова.

В пресс-службе больницы пояснили, что пенсионерка уже 10 дней лечится, после операции врачи дадут точный ответ, как женщина будет восстанавливать свой организм, передает URA.RU.

Случай, о котором ведется речь, произошел во вторник, 16 июля: так, пожилую петербурженку сбили на электросамокате в Екатеринбурге. Сейчас она находится в Городской больнице № 36. У нее выявили перелом бедра.

Врачи проведут операцию сбитой в Екатеринбурге самокатчиками петербурженке
Узнать подробнее
Читайте также:
Пожилая женщина сломала кости в больнице в Екатеринбурге из-за разлитой водыПассажирке рухнувшего вертолета под Первоуральском провели операциюВрачи в Березовском спасли мужчину с остановкой сердца
#Араз Салехов#Общество#Происшествия#Больница#Пенсионеры#Операция#Екатеринбург#Инцидент#Самокаты
Подпишитесь
Тагильские депутаты с УВЗ и ЕВРАЗ НТМК помогли бойцам СВО
Сегодня, 11:00
5 бронзовых скульптур солдат ВОВ появятся на мемориалах в селах под Нижним Тагилом
Сегодня, 09:49
На бомжа-мигранта возбудили уголовное дело из-за нападения на девочку в Екатеринбурге
Сегодня, 08:46
Таможенники задержали жителя Китая с 16 килограммами камней в аэропорту Кольцово
Сегодня, 07:39
Суд над главой свердловского хостела за кражу денег стартовал в Анапе
Сегодня, 06:45
Бастрыкин взял на контроль проверку об избиении ребенка в детсаду Первоуральска
Сегодня, 10:09