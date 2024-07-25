Сбитая в Екатеринбурге самокатчиками петербурженка боится оказаться на улице

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
По словам ее соседки по палате, пациенты могут находиться в стационаре на протяжении двух недель и уже 1 августа пострадавшая может оказаться выписанной, несмотря на то, что она перенесла тяжелый наркоз.
Получившая перелом шейки бедра пенсионерка может оказаться на улице, добавила соседка. По ее словам, медицинские заставляют пострадавшую пройти процедуру выписки из клиники и снять жилье. При этом сами врачи отрицают эти слова.
В пресс-службе больницы пояснили, что пенсионерка уже 10 дней лечится, после операции врачи дадут точный ответ, как женщина будет восстанавливать свой организм, передает URA.RU.
Случай, о котором ведется речь, произошел во вторник, 16 июля: так, пожилую петербурженку сбили на электросамокате в Екатеринбурге. Сейчас она находится в Городской больнице № 36. У нее выявили перелом бедра.