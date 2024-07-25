Семье из Нижнего Тагила вручили медали ордена «Родительская слава»

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Глава города Владислав Пинаев поздравил Юлию и Евгения Табакман. В их семье растет пять детей. Семья активно занимается танцами и спортом.
Глава города подчеркнул, что данная награда показывает важность поддержки многодетных семей. Градоначальник также напомнил, что такие события сейчас, в год семьи, особенно своевременны.
Награду семье вручил губернатор Евгений Куйвашев.
Ранее президент России наградил видных свердловских деятелей.