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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

фото: Владислав Пинаев

Семье из Нижнего Тагила вручили медали ордена «Родительская слава»

25 июля 2024, 09:23
фото: Владислав Пинаев

Тагильчане Юлия и Евгений Табакман удостоены медали ордена «Родительская слава»

Многодетная из Нижнего Тагила получила медаль ордена «Родительская слава».

Глава города Владислав Пинаев поздравил Юлию и Евгения Табакман. В их семье растет пять детей. Семья активно занимается танцами и спортом.

Глава города подчеркнул, что данная награда показывает важность поддержки многодетных семей. Градоначальник также напомнил, что такие события сейчас, в год семьи, особенно своевременны.

Награду семье вручил губернатор Евгений Куйвашев.

Ранее президент России наградил видных свердловских деятелей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Семья#Екатеринбург#Многодетные
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