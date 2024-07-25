Семья Ханжиных победила в 22-м конкурсе «Молодая семья» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Пять семей — Миненковы, Ханжины, Поляковы, Ряска и Боталовы — принимали участие в соревнованиях, проходивших в лесной зоне.
В период с 19 по 21 июля, на территории аэродрома Быньги, горожане испытывали на себе трудности различной направлений, в числе которых: спорт, творчество и интеллектуальные игры.
Победителями соревнований стала семья Ханжиных, они набрали 93 балла.
Ранее стало известно, что победителями соревнований «Малахитовая Шкатулка» по лыжному двоеборью, проходящих в Свердловский области, стали граждане страны из разных регионов.