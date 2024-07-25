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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Итоги 22-го конкурса «Молодая семья» подвели в Нижнем Тагиле

Семья Ханжиных победила в 22-м конкурсе «Молодая семья» в Нижнем Тагиле

25 июля 2024, 13:18
Фото: Изображение Midjourney

Итоги 22-го конкурса «Молодая семья» подвели в Нижнем Тагиле

Завершились финальные состязания 22-го нижнетагильского конкурса «Молодая семья». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пять семей — Миненковы, Ханжины, Поляковы, Ряска и Боталовы — принимали участие в соревнованиях, проходивших в лесной зоне.

В период с 19 по 21 июля, на территории аэродрома Быньги, горожане испытывали на себе трудности различной направлений, в числе которых: спорт, творчество и интеллектуальные игры.

Фото: Пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

Победителями соревнований стала семья Ханжиных, они набрали 93 балла.

Ранее стало известно, что победителями соревнований «Малахитовая Шкатулка» по лыжному двоеборью, проходящих в Свердловский области, стали граждане страны из разных регионов.

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#Араз Салехов#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Лес#Семьи#Победители
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