Синоптики рассказали россиянам, ждать ли аномальной жары в августе

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Пока жители России борются с июльской жарой, метеорологи готовят прогнозы на август. Придется ли нам мучиться от жары или природа сжалится над нами, пишет Newia.
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что отдельные периоды жаркой погоды еще впереди: конец июля и начало августа в России нередко сопровождаются жарой. Но во многих регионах аномальная жара середины лета уже не повторится.
В Московском регионе август стартует с жаркой погоды с температурой от +26 до +31°C. Середина месяца принесет сухую погоду и температуру +28 °C. В конце лета можно рассчитывать на понижение температуры до +22 °C, также в столицу придут кратковременные осадки.
В Северной столице начало августа тоже порадует сухой и жаркой погодой, до +29 °C. В середине месяца не исключены кратковременные осадки с высокой температурой +27 °C. В конце месяца синоптики ожидают умеренную погоду — всего +23 °C с небольшими дождями.
Центральная Россия войдет в август под грузом аномальной жары с температурой +33 °C. К середине месяца температура незначительно опустится — до +28 °C, не приходится ждать прохлады и в конце месяца.
На юге России возможны и жара (+36 °C), и ливневые дожди с градом и ураганами. В конце августа в регионе установится солнечное тепло.
Сибирь и Дальний Восток проведет август под знаком жары (+28 °C) с ливнями и грозами. На Урале тоже будет жарко, а в южной части еще и дождливо: прольются ливни с грозами.
В Поволжье в последний месяц лета воздух в дневные часы будет нагреваться до +26…+31 °C, при этом переменная облачность, возможны кратковременные грозы.