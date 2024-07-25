Синоптики рассказали россиянам, ждать ли аномальной жары в августе

В Московском регионе август стартует с жаркой погоды с температурой от +26 до +31°C. Середина месяца принесет сухую погоду и температуру +28 °C. В конце лета можно рассчитывать на понижение температуры до +22 °C, также в столицу придут кратковременные осадки.