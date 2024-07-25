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Учения медиков и спасателей начались на трассе Екатеринбург — Челябинск

Специалисты перекрыли трассу Екатеринбург — Челябинск из-за работы медиков

25 июля 2024, 07:16
Фото: 1MI

Учения медиков и спасателей начались на трассе Екатеринбург — Челябинск

Перекрытие Челябинского тракта на 139-м километре произошло в связи с учениями медицинских специалистов. Они пройдут днем 25 июля.

Специалисты провели перекрытие транспортной артерии на подъезде к Екатеринбургу. Как уточняется, в рамках мероприятий эксперты рассмотрят варианты спасения граждан из «опасной аварии». Также отмечается, что учения подразумевают использование вертолета.

Согласно легенде ДТП, в аварии пострадают 30 человек, специалисты будут использовать мобильную операционную, а также полевую кухню. Объезд во время учений будет проходить через села Щелкун и Никольское, сообщили в правительстве региона.

Ранее стало известно, что участок улицы Пархоменко, ведущий в сторону перекрестка проспект Ленина — Пархоменко, временно перекрыли из-за ремонтных работ на сети.

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#Араз Салехов#Общество#ДТП#Врачи#Трасса#Учения#ЧП#Екатеринбург#МЧС
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