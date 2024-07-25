Специалисты перекрыли трассу Екатеринбург — Челябинск из-за работы медиков

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Специалисты провели перекрытие транспортной артерии на подъезде к Екатеринбургу. Как уточняется, в рамках мероприятий эксперты рассмотрят варианты спасения граждан из «опасной аварии». Также отмечается, что учения подразумевают использование вертолета.
Согласно легенде ДТП, в аварии пострадают 30 человек, специалисты будут использовать мобильную операционную, а также полевую кухню. Объезд во время учений будет проходить через села Щелкун и Никольское, сообщили в правительстве региона.
Ранее стало известно, что участок улицы Пархоменко, ведущий в сторону перекрестка проспект Ленина — Пархоменко, временно перекрыли из-за ремонтных работ на сети.