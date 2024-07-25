Сразу на 4%: картошка наконец-то начала дешеветь в Свердловской области

Стоить отметить, что до 3% подешевели все овощи из борщегого набора, кроме капусты: цена на нее поднялась до 49,61 (+2,25%). Дешевле на 5,75% можно было приобрести огурцы (133,98 рубля), выяснила редакция TagilCity.ru.