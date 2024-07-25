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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

В Свердловской области подешевел картофель

Сразу на 4%: картошка наконец-то начала дешеветь в Свердловской области

25 июля 2024, 11:35
Фото: 1MI

В Свердловской области подешевел картофель

В магазинах Свердловской области зафиксировано снижение стоимости картофеля. По данным на 22 июля, цена на корнеплод за неделю снизилась на 4% и составила по региону в среднем 64,57 рубля за килограмм.

Стоить отметить, что до 3% подешевели все овощи из борщегого набора, кроме капусты: цена на нее поднялась до 49,61 (+2,25%). Дешевле на 5,75% можно было приобрести огурцы (133,98 рубля), выяснила редакция TagilCity.ru.

Что касается остального списка основной продуктовой корзины, то за неделю их стоимость значительно не поменялась. Например, литр молока обходился покупателям в 73,76 рубля (+0,4%), килограмм пшеничного хлеба — в 100,67 (-0,77 рубля), десяток яиц — в 103,55 рубля (-0,26%).

Напомним, что картофель долго продолжал дорожать в Свердловской области. В начале июля цена выросла на 18%, до 68,46 рубля.

Огурцы резко подорожали в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Деньги#Статистика#Магазин#Овощи#Молоко#Мясо#Покупатели#Екатеринбург#Курица
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