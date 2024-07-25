Сразу на 4%: картошка наконец-то начала дешеветь в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Стоить отметить, что до 3% подешевели все овощи из борщегого набора, кроме капусты: цена на нее поднялась до 49,61 (+2,25%). Дешевле на 5,75% можно было приобрести огурцы (133,98 рубля), выяснила редакция TagilCity.ru.
Что касается остального списка основной продуктовой корзины, то за неделю их стоимость значительно не поменялась. Например, литр молока обходился покупателям в 73,76 рубля (+0,4%), килограмм пшеничного хлеба — в 100,67 (-0,77 рубля), десяток яиц — в 103,55 рубля (-0,26%).
Напомним, что картофель долго продолжал дорожать в Свердловской области. В начале июля цена выросла на 18%, до 68,46 рубля.