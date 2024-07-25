Суд над главой свердловского хостела за кражу денег стартовал в Анапе

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Как уточняется, подозрения связаны с тем, что у Ляховой была заинтересованность в деньгах ее постояльцев. Ее интерес был обнародован вместе с перепиской самой подсудимой, которую показал юрист Сергей Барсуков.
Так, подсудимая придумывала варианты, как не возвращать средства родственникам. Тем самым, она пыталась завладеть чужими деньгами, передает URA.RU.
Ранее стало известно, что мошенник из Североуральска осужден на 1,6 года за хищение денег у пенсионера в Ивделе.