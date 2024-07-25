Суд над главой свердловского хостела за кражу денег стартовал в Анапе

Главу хостела из Каменска-Уральского начали судить в Анапе за кражу денег

Анапский суд открыл заседание по делу главы хостела из Каменска-Уральского Татьяны Ляховой. Обвинение в отношении подсудимой заключается в том, что ее подозревают в краже 500 тысяч рублей у умершего в стенах ее учреждения постояльца Анатолия Зиновьева.