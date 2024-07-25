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Published Сегодня, 06:45

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Updated Сегодня, 06:47

Главу хостела из Каменска-Уральского начали судить в Анапе за кражу денег

Суд над главой свердловского хостела за кражу денег стартовал в Анапе

25 июля 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney

Главу хостела из Каменска-Уральского начали судить в Анапе за кражу денег

Анапский суд открыл заседание по делу главы хостела из Каменска-Уральского Татьяны Ляховой. Обвинение в отношении подсудимой заключается в том, что ее подозревают в краже 500 тысяч рублей у умершего в стенах ее учреждения постояльца Анатолия Зиновьева.

Как уточняется, подозрения связаны с тем, что у Ляховой была заинтересованность в деньгах ее постояльцев. Ее интерес был обнародован вместе с перепиской самой подсудимой, которую показал юрист Сергей Барсуков.

Так, подсудимая придумывала варианты, как не возвращать средства родственникам. Тем самым, она пыталась завладеть чужими деньгами, передает URA.RU.

Ранее стало известно, что мошенник из Североуральска осужден на 1,6 года за хищение денег у пенсионера в Ивделе.

Житель Нижнего Тагила обвиняется в краже денег с карты
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