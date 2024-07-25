Свердловчане стали чаще оформлять получение пенсии на банковскую карту

Жителям Свердловской области больше не нужно посещать МФЦ или Социальный фонд РФ, чтобы оформить заявление о выходе на пенсию. Оба документа — о назначении и получении — выплат можно оформить в мобильном приложении или в офисах Сбера. Сотрудники в отделении помогут заполнить заявление и сразу передадут его в Социальный фонд, расскажут, как пользоваться пенсионной картой и как оплачивать услуги ЖКХ без комиссии.