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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Свердловчане стали чаще оформлять получение пенсии на банковскую карту

Свердловчане стали чаще оформлять получение пенсии на банковскую карту

25 июля 2024, 11:45
Фото: пресс-служба Сбера
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8KMrGm
Все больше жителей Свердловской области выбирают получать пенсию на банковскую карту. За год свердловчане стали обращаться в Сбер за этой услугой почти в 4 раза чаще.

Получать пенсионные выплаты на банковскую карту удобно и безопасно. Деньги зачисляются в день получения пенсии. Снять их можно в отделениях Сбербанка, банкоматах или при покупке любых товаров в магазинах-партнерах банка, в том числе в торговой сети «Пятерочка», «Монетка», «Перекресток» и других.

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:

«Многие наши клиенты выбирают банковскую карту для получения пенсии, понимая, что это безопаснее, чем выплаты наличными. Не надо бояться фальшивых банкнот или ошибки почтальона при выдаче денег. Вероятность получения поддельных купюр в банкомате исключена. Оплачивать покупки картой проще, чем наличными — достаточно просто приложить ее к терминалу, и не будет никаких ошибок при расчете сдачи. В отличие от наличных, деньги с карты невозможно потерять. Средства лежат на счете в банке — пластик только дает к ним доступ, а сама карта защищена ПИН-кодом, без знания которого деньги не снять. Если карта утеряна, достаточно позвонить на номер 900, либо обратиться в ближайшее отделение Сбера, чтобы оформить перевыпуск».

Пенсионерам Сбербанк предлагает выгодные вклады и кредиты. При оплате покупок владельцу карты начисляется кешбэк бонусами СберСпасибо, которыми можно расплачиваться за продукты, лекарства и другие повседневные покупки.

Жителям Свердловской области больше не нужно посещать МФЦ или Социальный фонд РФ, чтобы оформить заявление о выходе на пенсию. Оба документа — о назначении и получении — выплат можно оформить в мобильном приложении или в офисах Сбера. Сотрудники в отделении помогут заполнить заявление и сразу передадут его в Социальный фонд, расскажут, как пользоваться пенсионной картой и как оплачивать услуги ЖКХ без комиссии.

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