tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Депутаты от крупных предприятий Урала УВЗ и ЕВРАЗ НТМК отправили на СВО машину

Тагильские депутаты с УВЗ и ЕВРАЗ НТМК помогли бойцам СВО

25 июля 2024, 11:00
Фото: tagilcity.ru

Депутаты от крупных предприятий Урала УВЗ и ЕВРАЗ НТМК отправили на СВО машину

Депутаты Нижнетагильской городской думы и представители ЕВРАЗ НТМК и Уралвагонзавода — Павел Колпаков и Гаджи Абдулов — отправили на СВО автомобиль.

О поездке на Донбасс рассказал общественный деятельно Артур Хачатрян. В настоящее время он с единомышленниками находится в пути в Новороссию. Волонтеры едут туда на автомобиле Нива, который они в ближайшее время планируют доставить на передовую.

Мы подъезжаем уже к Новороссии. Скоро машина от наших народных избранников — Гаджи Абдулова и Павла Колпакова, будет доставлена на передовую, — пишет Хачатрян в своих соцсетях.
Фото: страница ВК Артура Хачатряна

Как упомянул Артур Хачатрян, одним из тех, кто организовал покупку автомобиля, стал депутат-единоросс из Нижнего Тагила Павел Колпаков. Он работается в структуре ООО «ЕВРАЗ» и является директором по управлению проектами Дивизиона Урал. В беседе с TagilCity.ru он отметил, что нередко получает обращения от знакомых о помощи бойцам СВО.

По мере возможностей помогаю тем, кто отстаивает и защищает интересы России. Ко мне обращаются знакомые, кто на ленточке и кто туда ездит за помощью. Я не люблю это афишировать. Я уверен, что каждый у кого есть возможность помочь, помогает, — прокомментировал Павел Колпаков.

Другой депутат, который поучаствовал в этой акции, — Гаджи Абдулов — генеральный директор АО «УБТ-Уралвагонзавод». Он сообщил корреспонденту TagilCity.ru, что оказывает помощь бойцам СВО по мере своих возможностей.

«Было непривычно и тяжело»: кардиохирург из Нижнего Тагила рассказал о работе на СВО
Узнать подробнее

Напомним, что это не первый случай помощи бойцам СВО, оказанной тагильскими депутатами. К примеру, полтора месяца назад кардиохирург Андрей Шерстобитов отправился в военный госпиталь, где проводит новые для себя операции. Также депутат Дмитрий Костенников недавно рассказывал о том, что собранные на соревнования денежные средства были направлены на покупку оборудования для пограничников.

Читайте также:
«Рыбак, семьянин, хороший друг». В Тагиле простятся с погибшим под Авдеевкой бойцом«Было непривычно и тяжело»: кардиохирург из Нижнего Тагила рассказал о работе на СВОПутин ужесточит экологические требования к крупным металлургическим компаниям
#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Операция на Украине#Россия#ЕВРАЗ НТМК#Помощь#Депутаты#Благотворительность#Екатеринбург#Гаджи Абдулов#СВО#ЕВРАЗ#Боец СВО#Зона СВО
Подпишитесь
Стоит ли заказывать на Wildberries? Как отразился «захват» на работе ПВЗ в Тагиле
Вчера, 13:44
5 бронзовых скульптур солдат ВОВ появятся на мемориалах в селах под Нижним Тагилом
Сегодня, 09:49
На бомжа-мигранта возбудили уголовное дело из-за нападения на девочку в Екатеринбурге
Сегодня, 08:46
Таможенники задержали жителя Китая с 16 килограммами камней в аэропорту Кольцово
Сегодня, 07:39
Суд над главой свердловского хостела за кражу денег стартовал в Анапе
Сегодня, 06:45
Бастрыкин взял на контроль проверку об избиении ребенка в детсаду Первоуральска
Сегодня, 10:09