Тагильские депутаты с УВЗ и ЕВРАЗ НТМК помогли бойцам СВО

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
О поездке на Донбасс рассказал общественный деятельно Артур Хачатрян. В настоящее время он с единомышленниками находится в пути в Новороссию. Волонтеры едут туда на автомобиле Нива, который они в ближайшее время планируют доставить на передовую.
Мы подъезжаем уже к Новороссии. Скоро машина от наших народных избранников — Гаджи Абдулова и Павла Колпакова, будет доставлена на передовую, — пишет Хачатрян в своих соцсетях.
Как упомянул Артур Хачатрян, одним из тех, кто организовал покупку автомобиля, стал депутат-единоросс из Нижнего Тагила Павел Колпаков. Он работается в структуре ООО «ЕВРАЗ» и является директором по управлению проектами Дивизиона Урал. В беседе с TagilCity.ru он отметил, что нередко получает обращения от знакомых о помощи бойцам СВО.
По мере возможностей помогаю тем, кто отстаивает и защищает интересы России. Ко мне обращаются знакомые, кто на ленточке и кто туда ездит за помощью. Я не люблю это афишировать. Я уверен, что каждый у кого есть возможность помочь, помогает, — прокомментировал Павел Колпаков.
Другой депутат, который поучаствовал в этой акции, — Гаджи Абдулов — генеральный директор АО «УБТ-Уралвагонзавод». Он сообщил корреспонденту TagilCity.ru, что оказывает помощь бойцам СВО по мере своих возможностей.
Напомним, что это не первый случай помощи бойцам СВО, оказанной тагильскими депутатами. К примеру, полтора месяца назад кардиохирург Андрей Шерстобитов отправился в военный госпиталь, где проводит новые для себя операции. Также депутат Дмитрий Костенников недавно рассказывал о том, что собранные на соревнования денежные средства были направлены на покупку оборудования для пограничников.