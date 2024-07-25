Тагильские депутаты с УВЗ и ЕВРАЗ НТМК помогли бойцам СВО

Напомним, что это не первый случай помощи бойцам СВО, оказанной тагильскими депутатами. К примеру, полтора месяца назад кардиохирург Андрей Шерстобитов отправился в военный госпиталь, где проводит новые для себя операции. Также депутат Дмитрий Костенников недавно рассказывал о том, что собранные на соревнования денежные средства были направлены на покупку оборудования для пограничников.