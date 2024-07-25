Телеканал объяснил, почему участники шоу «Последний герой» убили выдру на Алтае

Представители телеканала отметили, что участники проекта пытались добыть себе еду и наткнулись на животное, попавшее в капкан. Они решили употребить его в пищу. Реальный голод стал причиной такого поступка. Вместе с компанией Weit Media телеканал выразил сожаление о вмешательстве в гармонию животного мира Алтая и о случившемся.