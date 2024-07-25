Телеканал объяснил, почему участники шоу «Последний герой» убили выдру на Алтае

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Одной из целей проекта было показать красоту Телецкого озера и Алтайских гор широкой аудитории федерального канала. Хотя съёмки проводились за пределами заповедной зоны, это не снизило уровень ответственности, пишет ИА «Амител».
Представители телеканала отметили, что участники проекта пытались добыть себе еду и наткнулись на животное, попавшее в капкан. Они решили употребить его в пищу. Реальный голод стал причиной такого поступка. Вместе с компанией Weit Media телеканал выразил сожаление о вмешательстве в гармонию животного мира Алтая и о случившемся.