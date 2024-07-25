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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Телеканал объяснил, почему участники шоу «Последний герой» убили выдру на Алтае

25 июля 2024, 09:32
Телеканал ТВ-3 прокомментировал инцидент с убитой выдрой, подчеркнув, что участники шоу «Последний герой» оказались в сложных условиях дикой природы и были вынуждены бороться за выживание.

Одной из целей проекта было показать красоту Телецкого озера и Алтайских гор широкой аудитории федерального канала. Хотя съёмки проводились за пределами заповедной зоны, это не снизило уровень ответственности, пишет ИА «Амител».

Представители телеканала отметили, что участники проекта пытались добыть себе еду и наткнулись на животное, попавшее в капкан. Они решили употребить его в пищу. Реальный голод стал причиной такого поступка. Вместе с компанией Weit Media телеканал выразил сожаление о вмешательстве в гармонию животного мира Алтая и о случившемся.

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