У семьи свердловского бывшего борца с коррупцией Дьякова арестовали имущество

Напомним, Дьякова задержали в конце мая: его подозревают в том, что он превысил свои полномочия и получил взятку. Согласно предполагаемой версии, мужчина отдал деньги директору «ТТК-Екатеринбург». При этом экс-чиновник не считает себя виновным.