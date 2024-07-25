У семьи свердловского бывшего борца с коррупцией Дьякова арестовали имущество

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Кроме того, правоохранители провели работы по аресту имущества у самого подозреваемого. При этом отсутствует информация об изъятии денежных средств у родителей мужчины, передает URA.RU.
Напомним, Дьякова задержали в конце мая: его подозревают в том, что он превысил свои полномочия и получил взятку. Согласно предполагаемой версии, мужчина отдал деньги директору «ТТК-Екатеринбург». При этом экс-чиновник не считает себя виновным.