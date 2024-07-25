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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

В Свердловской области арестовали имущество бывшего борца с коррупцией Дьякова

У семьи свердловского бывшего борца с коррупцией Дьякова арестовали имущество

25 июля 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области арестовали имущество бывшего борца с коррупцией Дьякова

Свердловский суд арестовал имущество в отношении представителей семьи бывшего главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД Андрея Дьякова. Об этом рассказала адвокат полковника Наталия Пильганская.

Кроме того, правоохранители провели работы по аресту имущества у самого подозреваемого. При этом отсутствует информация об изъятии денежных средств у родителей мужчины, передает URA.RU.

Напомним, Дьякова задержали в конце мая: его подозревают в том, что он превысил свои полномочия и получил взятку. Согласно предполагаемой версии, мужчина отдал деньги директору «ТТК-Екатеринбург». При этом экс-чиновник не считает себя виновным.

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#Араз Салехов#Общество#Происшествия#Суд#Деньги#Криминал#Коррупция#МВД#Взятка
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