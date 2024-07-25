Ухаживаем за огурцами в жару: 90% дачников делают это неправильно

В сильную жару нужно как можно чаще снимать созревшие плоды. Чем больше огурцов на кусте, тем сильнее растение нуждается в дополнительной влаге. Не нужно ждать, чтобы огурцы «еще чуть-чуть подросли». В конечном итоге вы нанесете вред и кусту, и самому огурцу: растению будет испытывать «жажду», а сам огурец из-за недостатка воды получится горьким и не пойдет даже в засолку.