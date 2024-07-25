Ухаживаем за огурцами в жару: 90% дачников делают это неправильно

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Многие дачники пользуются основным правилом полива в жаркую погоду: рано утром или вечером, после захода солнца. И это верный подход, вот только для огурцов он не подходит. В дни июльского зноя поливать в огуречной теплице можно только вечером. Утром можно пролить не сами грядки, а борозды между ними.
Если не будет достаточного притока воздуха, то огурцы в жару попросту сгорят. Если в ночное время температура воздуха не опускается ниже +15-16 градусов, то дверцы нужно оставлять открытыми круглосуточно.
В сильную жару нужно как можно чаще снимать созревшие плоды. Чем больше огурцов на кусте, тем сильнее растение нуждается в дополнительной влаге. Не нужно ждать, чтобы огурцы «еще чуть-чуть подросли». В конечном итоге вы нанесете вред и кусту, и самому огурцу: растению будет испытывать «жажду», а сам огурец из-за недостатка воды получится горьким и не пойдет даже в засолку.
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Источник: belnovosti.by