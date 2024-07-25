tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

В Екатеринбурге начался суд над убийцей сотрудницы банка

В Екатеринбурге начался суд над убийцей сотрудницы банка

25 июля 2024, 11:29
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге убийца сотрудницы банка признал свою вину.

В Екатеринбурге 38-летний ранее судимый Сергей Зуев на улице при свидетелях убил свою бывшую девушку.

Трагедия произошла на глазах у прохожих в мае на Уралмаше, около банка. Там работала погибшая Анна Кашина.

В тот злополучный день убийца пришел к банку и вызвал ее на беседу. В ходе общения возник конфликт и девушка хотела уйти. Тогда мужчина ударил ее ножом несколько раз и скрылся.

Сергея по горячим следам задержали на той же улице. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Выяснилось, что преступление подсудимый совершил в наркотическом опьянении. Мужчина полностью признал свою вину.

У Анны осталась девятилетняя дочь от Сергея, пишет «КП-Екатеринбург».

Ранее суд отправил в тюрьму свердловчанина за убийство друга. Мужчина спрятал тело в подвал.

Стало известно, как опекунша убила 6-летнего ребенка в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Уголовное дело#ЧП#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Тагильские депутаты с УВЗ и ЕВРАЗ НТМК помогли бойцам СВО
Сегодня, 11:00
5 бронзовых скульптур солдат ВОВ появятся на мемориалах в селах под Нижним Тагилом
Сегодня, 09:49
На бомжа-мигранта возбудили уголовное дело из-за нападения на девочку в Екатеринбурге
Сегодня, 08:46
Таможенники задержали жителя Китая с 16 килограммами камней в аэропорту Кольцово
Сегодня, 07:39
Суд над главой свердловского хостела за кражу денег стартовал в Анапе
Сегодня, 06:45
Бастрыкин взял на контроль проверку об избиении ребенка в детсаду Первоуральска
Сегодня, 10:09