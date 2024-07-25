В Екатеринбурге начался суд над убийцей сотрудницы банка

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В Екатеринбурге 38-летний ранее судимый Сергей Зуев на улице при свидетелях убил свою бывшую девушку.
Трагедия произошла на глазах у прохожих в мае на Уралмаше, около банка. Там работала погибшая Анна Кашина.
В тот злополучный день убийца пришел к банку и вызвал ее на беседу. В ходе общения возник конфликт и девушка хотела уйти. Тогда мужчина ударил ее ножом несколько раз и скрылся.
Сергея по горячим следам задержали на той же улице. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Выяснилось, что преступление подсудимый совершил в наркотическом опьянении. Мужчина полностью признал свою вину.
У Анны осталась девятилетняя дочь от Сергея, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее суд отправил в тюрьму свердловчанина за убийство друга. Мужчина спрятал тело в подвал.