В Екатеринбурге суд отпустил на свободу участника смертельного ДТП

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Трагедия произошла ночью 24 июля на Елизавете. В грузовой автомобиль обвиняемого при повороте налево влетела Lada. В салоне отечественного автомобиля находились в этот момент 4 юноши. Все погибли на месте.
Сегодня суд избирал меру наказания для Сергея Ряшина, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
Ввиду того, что ранее мужчина за 50 лет вождения ни разу не привлекался к ответственности, его отпустили в здании суда, пишет Е1.
Напомним, в Екатеринбурге судят водителя, насмерть сбившего на перекрестке двух человек.