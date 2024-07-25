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Updated Сегодня, 14:13

В Екатеринбурге суд отпустил на свободу участника смертельного ДТП

В Екатеринбурге суд отпустил на свободу участника смертельного ДТП

25 июля 2024, 14:11
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге в зале суда освободили из-под стражи участника смертельного ДТП. Мужчина на фуре столкнулся с отечественным автомобилем, в результате чего погибли четыре молодых человека.

Трагедия произошла ночью 24 июля на Елизавете. В грузовой автомобиль обвиняемого при повороте налево влетела Lada. В салоне отечественного автомобиля находились в этот момент 4 юноши. Все погибли на месте.

Сегодня суд избирал меру наказания для Сергея Ряшина, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Ввиду того, что ранее мужчина за 50 лет вождения ни разу не привлекался к ответственности, его отпустили в здании суда, пишет Е1.

Напомним, в Екатеринбурге судят водителя, насмерть сбившего на перекрестке двух человек.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#Суд#Уголовное дело#18+#Екатеринбург#Авария
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