В ГАИ бьют тревогу из-за малолетних водителей на питбайках в Нижнем Тагиле

Три ребенка на питбайках попали в ДТП в Нижнем Тагиле с начала года

Жители Старателя и Ключиков в Нижнем Тагиле в соцсетях жалуются на подростков, которые без средств защиты гоняют на питбайках по районам и мешают дорожному движению. С начала года на этом виде транспорта в городе пострадало и травмировалось уже три ребенка.

По данным на 25 июля, с начала 2024 года зарегистрировано три ДТП с участием детей, управляющих питбайками. Травмировано три человека. Они получили ушиб ноги, открытый перелом ноги, а также множественные ушибы и ссадины нижних конечностей, — рассказали журналисту TagilCity.ru в местной Госавтоинспекции и призвали тагильчан не приобретать детям питбайки. Одна из тагильчанок обратилась к родителям несовершеннолетних с просьбой контролировать детей, а также научить их правильно и безопасно пользоваться техникой. Объясните, пожалуйста, детям, что это спортивный инвентарь и гонять, как сумасшедшие, не соблюдая правила дорожного движения, без касок и без защиты, часто по два человека на одном питбайке по улицам микрорайона Ключики — не хорошо! — пишет Елена К. в группе «Старатель. Нижний Тагил» Вконтакте. Женщина предложила владельцам питбайков устраивать заезды в лесу. Катайтесь на здоровье в лесном массиве. Нет же, несутся: газ на полную, ничего не видят, машины не пропускают, выскакивают из-за поворота, даже не убедившись есть помеха или нет, — жалуется жительница Ключиков. Но не все комментаторы с ней согласились, указывая на то, что для этого существуют специальные трассы. В ГАИ тоже бьют тревогу. Там пояснили, что родители часто покупают питбайки детям в качестве спортивного инвентаря. Однако для управления таким транспортом необходимо иметь права. Один из случаев травмирования ребенка на питбайке произошел в начале июля на Вагонке в Нижнем Тагиле. Мальчик ехал в темноте без фар и попал под колеса иномарки. Подросток на питбайке попал в аварию в Нижней Салде Узнать подробнее Читайте также: Очередной подросток на питбайке без прав попал под автомобиль в Нижнем Тагиле Девочка на питбайке врезалась в забор в Алапаевске Родители подарили питбайк: 13-летний мальчик попал в аварию под Нижним Тагилом