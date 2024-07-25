В ГАИ бьют тревогу из-за малолетних водителей на питбайках в Нижнем Тагиле

Три ребенка на питбайках попали в ДТП в Нижнем Тагиле с начала года

Жители Старателя и Ключиков в Нижнем Тагиле в соцсетях жалуются на подростков, которые без средств защиты гоняют на питбайках по районам и мешают дорожному движению. С начала года на этом виде транспорта в городе пострадало и травмировалось уже три ребенка.