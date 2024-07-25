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Три ребенка на питбайках попали в ДТП в Нижнем Тагиле с начала года

В ГАИ бьют тревогу из-за малолетних водителей на питбайках в Нижнем Тагиле

25 июля 2024, 14:41

Три ребенка на питбайках попали в ДТП в Нижнем Тагиле с начала года

Жители Старателя и Ключиков в Нижнем Тагиле в соцсетях жалуются на подростков, которые без средств защиты гоняют на питбайках по районам и мешают дорожному движению. С начала года на этом виде транспорта в городе пострадало и травмировалось уже три ребенка.
По данным на 25 июля, с начала 2024 года зарегистрировано три ДТП с участием детей, управляющих питбайками. Травмировано три человека. Они получили ушиб ноги, открытый перелом ноги, а также множественные ушибы и ссадины нижних конечностей, — рассказали журналисту TagilCity.ru в местной Госавтоинспекции и призвали тагильчан не приобретать детям питбайки.

Одна из тагильчанок обратилась к родителям несовершеннолетних с просьбой контролировать детей, а также научить их правильно и безопасно пользоваться техникой.

Объясните, пожалуйста, детям, что это спортивный инвентарь и гонять, как сумасшедшие, не соблюдая правила дорожного движения, без касок и без защиты, часто по два человека на одном питбайке по улицам микрорайона Ключики — не хорошо! — пишет Елена К. в группе «Старатель. Нижний Тагил» Вконтакте.

Женщина предложила владельцам питбайков устраивать заезды в лесу.

Катайтесь на здоровье в лесном массиве. Нет же, несутся: газ на полную, ничего не видят, машины не пропускают, выскакивают из-за поворота, даже не убедившись есть помеха или не нет, — жалуется жительница Ключиков.

Но не все комментаторы с ней согласились, указывая на то, что для этого существуют специальные трассы.

В ГАИ тоже бьют тревогу. Там пояснили, что родители часто покупают питбайки детям в качестве спортивного инвентаря. Однако для управления таким транспортом необходимо иметь права.

Один из случаев травмирования ребенка на питбайке произошел в начале июля на Вагонке в Нижнем Тагиле. Мальчик ехал в темноте без фар и попал под колеса иномарки.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#ДТП#Дорога#ГАИ#Подростки#Жалоба#Старатель#Питбайк#Екатеринбург#Авария#Транпорт
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