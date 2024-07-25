В Кушве медики сообщили о массовых увольнениях сотрудников скорой помощи

После забастовки администрация обещала сотрудникам добавить в коллективный договор дополнительные поощрения, однако эти выплаты врачи так и не увидели. Кроме того, опытные сотрудники получают зарплату, уровень которой не больше, чем у молодых специалистов. В течение полугода из медучреждения уволилось шесть человек