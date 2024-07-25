В Кушве медики сообщили о массовых увольнениях сотрудников скорой помощи

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
По словам очевидицы, в медучреждении сокращается штат, а оставшиеся сотрудники вынуждены перерабатывать и за это им не платят сверхурочные. На весь город работает одна бригада скорой помощи, пишет Ура.ру.
После забастовки администрация обещала сотрудникам добавить в коллективный договор дополнительные поощрения, однако эти выплаты врачи так и не увидели. Кроме того, опытные сотрудники получают зарплату, уровень которой не больше, чем у молодых специалистов. В течение полугода из медучреждения уволилось шесть человек
При этом мэр Кушвы Михаил Слепухин заявил, что массового увольнения медицинских работников не наблюдается. По его мнению, медики были недовольны отменой выплат, которые им начислялись во время пандемии.
Напомним, медработники скорой помощи в Кушве устроили забастовку в январе 2024 года. Минздрав проводил проверку, но после этого ничего не поменялось.