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Published Сегодня, 05:56

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Updated Сегодня, 05:58

На Дне города в Нижней Туре выступит группа «На-На»

В одном из городов Свердловской области бесплатно выступит группа «На-На»

25 июля 2024, 05:56
Фото: 1MI

На Дне города в Нижней Туре выступит группа «На-На»

В одном из городов Свердловской области бесплатно выступит группа «На-На».

Известные музыканты из группы «На-На» для жителей Нижней Туры выступят абсолютно бесплатно в честь Дня города, говорится в социальных сетях концертного агентства MahnevaEvent.

Участники музыкального коллектива записали видеообращение для жителей свердловского города с приглашением на их концерт. Группа «На-На» обещает жителям и гостям города 27 июля создать отличное настроение своим творчеством и позитивом. От гостей требуется только хорошее настроение.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Свободное время#Культура#Музыка#День города#Екатеринбург#Концент
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