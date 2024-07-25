В одном из городов Свердловской области бесплатно выступит группа «На-На».

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Известные музыканты из группы «На-На» для жителей Нижней Туры выступят абсолютно бесплатно в честь Дня города, говорится в социальных сетях концертного агентства MahnevaEvent.
Участники музыкального коллектива записали видеообращение для жителей свердловского города с приглашением на их концерт. Группа «На-На» обещает жителям и гостям города 27 июля создать отличное настроение своим творчеством и позитивом. От гостей требуется только хорошее настроение.
Ранее концерт Басты в Екатеринбурге внезапно отменили.