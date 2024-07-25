В Свердловской области из-за нехватки электриков женщин призвали больше рожать

По мнению Суханова, из-за низкой рождаемости на Урале катастрофически не хватает электриков, которые смогут выполнять работы при капитальном ремонте объектов. Таких специалистов в области всего несколько человек. Это чревато тем, что могут возникнуть срывы планов работ.