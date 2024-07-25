В Свердловской области из-за нехватки электриков женщин призвали больше рожать

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Станислав Суханов уверен, что дефицит кадров в отрасли ЖКХ может решить высокая рождаемость.
По мнению Суханова, из-за низкой рождаемости на Урале катастрофически не хватает электриков, которые смогут выполнять работы при капитальном ремонте объектов. Таких специалистов в области всего несколько человек. Это чревато тем, что могут возникнуть срывы планов работ.
В эфире ОТВ Суханов предложил решить эту проблему с помощью увеличения рождаемости.
Ранее чиновник из Екатеринбурга призвал женщин занять свою гендерную роль и больше рожать.