tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

В Свердловской области из-за нехватки электриков женщин призвали больше рожать

В Свердловской области из-за нехватки электриков женщин призвали больше рожать

25 июля 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney
Директор свердловского фонда капремонта Станислав Суханов убеждает женщин рожать много детей из-за нехватки электриков.

Станислав Суханов уверен, что дефицит кадров в отрасли ЖКХ может решить высокая рождаемость.

По мнению Суханова, из-за низкой рождаемости на Урале катастрофически не хватает электриков, которые смогут выполнять работы при капитальном ремонте объектов. Таких специалистов в области всего несколько человек. Это чревато тем, что могут возникнуть срывы планов работ.

В эфире ОТВ Суханов предложил решить эту проблему с помощью увеличения рождаемости.

Ранее чиновник из Екатеринбурга призвал женщин занять свою гендерную роль и больше рожать.

Руководитель Союза женщин Свердловской области призвала рожать детей в 18 лет
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Рождаемость#Демография#Электрик#Екатеринбург#Многодетность
Подпишитесь
Тагильские депутаты с УВЗ и ЕВРАЗ НТМК помогли бойцам СВО
Сегодня, 11:00
5 бронзовых скульптур солдат ВОВ появятся на мемориалах в селах под Нижним Тагилом
Сегодня, 09:49
На бомжа-мигранта возбудили уголовное дело из-за нападения на девочку в Екатеринбурге
Сегодня, 08:46
Таможенники задержали жителя Китая с 16 килограммами камней в аэропорту Кольцово
Сегодня, 07:39
Суд над главой свердловского хостела за кражу денег стартовал в Анапе
Сегодня, 06:45
Бастрыкин взял на контроль проверку об избиении ребенка в детсаду Первоуральска
Сегодня, 10:09