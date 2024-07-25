В Свердловской области семье бойца СВО грозит выселение из единственного жилья

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Супруга участника спецоперации пропустила платежи по ипотеки из-за смерти первого мужа. После этого банк выставил на торги единственное жилье участника СВО.
Спустя какое-то время вдова вышла замуж повторно. Ее избранником стал военнослужащий. В один из дней к женщине пришел незнакомый человек и представился владельцем квартиры. Супругам стали угрожать.
Женщине пришлось обратиться в суд, чтобы ей разрешили оплатить ипотеку, рассказывает URA.RU, ссылаясь на супругу военнослужащего.
Ранее в Екатеринбурге должника принудительно выселили с земельного участка.